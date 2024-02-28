Fernando Santos’un derbi karnesi umut veriyor!

Pazar gecesi ligde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos yeni takımıyla ilk derbisine çıkacak. Portekizli teknik adamın geçmişte çalıştırdığı derbi performansına bakıldığında derbilerde başarılı bir performans çizdiği görülüyor.

Santos, kariyerindeki 35 derbi maçta 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Portekizli teknik adam yüzde 74'lük kaybetmeme oranını yakaladı. Santos, Yunanistan'da PAOK'la Aris'e karşı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

BİLEĞİNİ BÜKMEK ZOR

Sporting'de Benfica'ya karşı 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi; Porto'ya karşı 2 maçta 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Benfica'nın başında ise Porto'ya karşı 2 maçta 1 beraberlik, 1 yenilgi alırken, Sporting'e karşı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Santos; Porto ile Sporting'e karşı 11 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi, Benfica'ya karşı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

İLK DERBİSİ OLACAK

Fernando Santos, Beşiktaş'ın başındaki ilk derbisinde Galatasaray'ı yenmek istiyor.



SAVUNMAYI OTURTTU

Beşiktaş'ta ilk olarak takım savunmasına el atan Portekizli teknik adam Fernando Santos bunda başarılı oldu. Beşiktaş, Süper Lig'deki son 4 maçta kalesinde gol görmedi.



CHAMBERLAIN NİSANI HEDEFLİYOR

Performansının artış gösterdiği dönemlerde geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı belirtilen Chamberlain, iyi giden tedavi süreciyle sahalara dönmek için sabırsızlanıyor. İngiliz orta saha nisan başında sahalara dönmeyi hedefliyor.