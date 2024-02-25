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Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi sarı alarm! Tam 12 isim

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Derbide Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Şampiyonluk yarışında önemli bir virajı geçmek isteyen sarı kırmızılılar daha önce galip gelemediği Tüpraş Stadyumu'nda kayıp yaşamak istemiyor. Şampiyonluk yarışının uzağında kalan siyah beyazlılar taraftarına derbi galibiyeti yaşatmak için sahaya çıkacak. Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 12 isim kart sınırında yer alıyor. İşte o isimler...

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 12:22 Güncelleme 25 Şubat 2024, 12:29
Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi sarı alarm! Tam 12 isim 1

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 2 takımdan toplam 12 isim kart sınırında yer alıyor.

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi sarı alarm! Tam 12 isim 2

BEŞİKTAŞ CEPHESİ!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi sarı alarm! Tam 12 isim 3

LİGDE 3 HAFTADIR GOL YEMİYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 müsabakada kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlılar, bu süreçte Trabzonspor ve Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederken, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile de 0-0 berabere kaldı.

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