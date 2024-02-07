Batsman Antep'te! İhtiyaç anında camı kırınız

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda son 16 turu maçları oynanıyor. Çeyrek finale çıkacak takımlar belli oluyor.Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Sarı lacivertli ekip karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.Fenerbahçe'nin gollerini 17 ve 31.dakikalarda Batshuayi kaydetti.Konuk ekip ise 29.dakikada Maxim ile bir penaltıdan yararlanamadı.