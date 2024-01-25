Aslan orta sahasını İngiltere'de buldu! Bomba isim yolda

Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışına giren Galatasaray'da gündem transfer. Transfer döneminin başlamasıyla eksiklerini kapatmak isteyen sarı kırmızılı ekip harekete geçti. Sol bek, 8 numara ve 10 numara bölgeleri için arayışta olan Galatasaray'da adaylar belli oldu. Sarı kırmızılı ekip 8 numarasını İngiltere'de buldu.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışına giren Galatasaray'da gündem tranfer.
Transfer döneminin başlamasıyla eksiklerini kapatmak isteyen sarı kırmızılı ekip harekete geçti.
Sol bek, 8 numara ve 10 numara bölgeleri için arayışta olan Galatasaray'da adaylar belli oldu.