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Aslan orta sahasını İngiltere'de buldu! Bomba isim yolda

Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışına giren Galatasaray'da gündem transfer. Transfer döneminin başlamasıyla eksiklerini kapatmak isteyen sarı kırmızılı ekip harekete geçti. Sol bek, 8 numara ve 10 numara bölgeleri için arayışta olan Galatasaray'da adaylar belli oldu. Sarı kırmızılı ekip 8 numarasını İngiltere'de buldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 18:20 Güncelleme 25 Ocak 2024, 18:22
Aslan orta sahasını İngiltere’de buldu! Bomba isim yolda 1

Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışına giren Galatasaray'da gündem tranfer.

Aslan orta sahasını İngiltere’de buldu! Bomba isim yolda 2

Transfer döneminin başlamasıyla eksiklerini kapatmak isteyen sarı kırmızılı ekip harekete geçti.

Aslan orta sahasını İngiltere’de buldu! Bomba isim yolda 3

Sol bek, 8 numara ve 10 numara bölgeleri için arayışta olan Galatasaray'da adaylar belli oldu.

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