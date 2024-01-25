Aslan evinde hata yapmadı!

Süper Lig'in 22.haftasında Galatasray sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Sarı kırmızılı ekip maçtan 3-1 galip ayrıldı.Galatasaray'ın gollerini biri penaltıdan olmak üzere Kerem Aktürkoğlu ve Icardi (p) attı. Konuk ekibin tek golü ise Sambissa'dan geldi.