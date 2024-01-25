Aslan evinde hata yapmadı!

Süper Lig'in 22.haftasında Galatasray sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Sarı kırmızılı ekip maçtan 3-1 galip ayrıldı.Galatasaray'ın gollerini biri penaltıdan olmak üzere Kerem Aktürkoğlu ve Icardi (p) attı. Konuk ekibin tek golü ise Sambissa'dan geldi.
Süper Lig'in 22.haftasında Galatasray sahasında İstanbulspor'u konuk etti.
Sarı kırmızılı ekip maçtan 3-1 galip ayrıldı.
Galatasaray'ın gollerini biri penaltıdan olmak üzere Kerem Aktürkoğlu ve Icardi (p) attı. Konuk ekibin tek golü ise Sambissa'dan geldi.
İSTANBULSPOR KIRMIZI KART GÖRDÜ
Konuk ekipte Mendy 89.dakikada kırmızı kart gördü.