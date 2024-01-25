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Aslan evinde hata yapmadı!

Süper Lig'in 22.haftasında Galatasray sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Sarı kırmızılı ekip maçtan 3-1 galip ayrıldı.Galatasaray'ın gollerini biri penaltıdan olmak üzere Kerem Aktürkoğlu ve Icardi (p) attı. Konuk ekibin tek golü ise Sambissa'dan geldi.

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 21:49 Güncelleme 25 Ocak 2024, 22:06
Aslan evinde hata yapmadı! 1

Süper Lig'in 22.haftasında Galatasray sahasında İstanbulspor'u konuk etti.

Aslan evinde hata yapmadı! 2

Sarı kırmızılı ekip maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Aslan evinde hata yapmadı! 3

Galatasaray'ın gollerini biri penaltıdan olmak üzere Kerem Aktürkoğlu ve Icardi (p) attı. Konuk ekibin tek golü ise Sambissa'dan geldi.

İSTANBULSPOR KIRMIZI KART GÖRDÜ

Konuk ekipte Mendy 89.dakikada kırmızı kart gördü.

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