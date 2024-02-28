Arda Güler şehir değiştiriyor! İşte La Liga'da yeni takımı

1 Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler'in, La Liga devindeki geleceği son günlerde İspanyol basınında en çok merak edilen konulardan biri olmaya devam ediyor.





2 Mas Fichajes'in haberine göre; geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda, takımın yıldızı olacak gibi görünüyordu. Ancak genç futbolcu, sezonun ortası geride kalmasına rağmen gerek yaşadığı sakatlıklar gerekse fiziksel sorunları nedeniyle beklenen çıkışı yapamadı.



