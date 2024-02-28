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Arda Güler şehir değiştiriyor! İşte La Liga'da yeni takımı

Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeterli süreyi bulamadı. Eflatun beyazlılar, gelecek sezon için Arda'nın daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralanmasına onay verdi. Serie A ekiplerinden Milan, tıpkı Brahim Diaz gibi milli yıldızımızı da kiralamak istese Arda La Liga'da kalacak. İşte yeni takımı...

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 16:52 Güncelleme 28 Şubat 2024, 16:52
Arda Güler şehir değiştiriyor! İşte La Liga’da yeni takımı 1

Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler'in, La Liga devindeki geleceği son günlerde İspanyol basınında en çok merak edilen konulardan biri olmaya devam ediyor.

Arda Güler şehir değiştiriyor! İşte La Liga’da yeni takımı 2

Mas Fichajes'in haberine göre; geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda, takımın yıldızı olacak gibi görünüyordu. Ancak genç futbolcu, sezonun ortası geride kalmasına rağmen gerek yaşadığı sakatlıklar gerekse fiziksel sorunları nedeniyle beklenen çıkışı yapamadı.

Arda Güler şehir değiştiriyor! İşte La Liga’da yeni takımı 3

Haber detayında, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e yeterince güvenmediği ileri sürülürken, "Onun gibi potansiyeli olan bir oyuncuya süre vermemek israftır. Bu durum Real Madrid'in, onu yaz aylarında başka takıma kiralama olasılığını düşünmesine neden oldu" yorumu yapıldı.

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