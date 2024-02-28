Arda Güler şehir değiştiriyor! İşte La Liga'da yeni takımı

Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler'in, La Liga devindeki geleceği son günlerde İspanyol basınında en çok merak edilen konulardan biri olmaya devam ediyor.
Mas Fichajes'in haberine göre; geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda, takımın yıldızı olacak gibi görünüyordu. Ancak genç futbolcu, sezonun ortası geride kalmasına rağmen gerek yaşadığı sakatlıklar gerekse fiziksel sorunları nedeniyle beklenen çıkışı yapamadı.
Haber detayında, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e yeterince güvenmediği ileri sürülürken, "Onun gibi potansiyeli olan bir oyuncuya süre vermemek israftır. Bu durum Real Madrid'in, onu yaz aylarında başka takıma kiralama olasılığını düşünmesine neden oldu" yorumu yapıldı.