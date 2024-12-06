Nilperi Şahinkaya ile 5 yıllık ilişkisi biten Emre Yusufi ayrılık nedenini açıkladı! “İleride barışma olmaz çünkü...”

Nilperi Şahinkaya, 2009 yılında Deniz Yıldızı dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı ve birçok yapımda rol aldı. Ünlü oyuncunun kariyeri kadar özel hayatı da çok konuşuldu.
Heykeltraş Emre Yusufi ile 5 yıl boyunca aşk yaşayan oyuncunun ilişkisi geçen aylarda son buldu.
Ayrılık haberleri ise ilk olarak Emre Yusufi'ye soruldu. Yusufi, yaptığı açıklamada "Bu açıklamayı ben yapmayayım şimdi. Bu ara onun işleri çok yoğun, benim de işlerim yoğun. O yüzden biraz kendi işlerimize konsantre olduk. Ara verdik diyelim" diyerek ayrılığı doğruladı.
Oyuncu Şahinkaya da konuyla ilgili "Biz iyi ayrılmaya karar verdik. Yani yavaş yavaş, kademeli kademeli" dedi.
YENİ AÇIKLAMA
Emre Yusufi, biten ilişkisi hakkında yeni bir açıklama yaptı. Muhabir Online'nda yer alan habere göre; Emre Yusufi, ilişkisinin neden bittiğini açıkladı.
Ayrıldıklarını anlatan Yusufi, şu ifadeleri kullandı: "Kademeli ayrılıktan bahsettiği Nilperi'nin yavaş yavaş oldu. Kırmadan bozulmadan, kavga olmadan oldu. Normalleşti zaten konu benim açımdan"
Ünlü isim, "Biten ilişkilerin ömürleri vardır. Olması gerektiği gibi bitti. Tekrar ileride barışma olmaz çünkü küs değiliz" dedi.