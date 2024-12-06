Nilperi Şahinkaya ile 5 yıllık ilişkisi biten Emre Yusufi ayrılık nedenini açıkladı! “İleride barışma olmaz çünkü...”

Nilperi Şahinkaya, 2009 yılında Deniz Yıldızı dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı ve birçok yapımda rol aldı. Ünlü oyuncunun kariyeri kadar özel hayatı da çok konuşuldu.

Heykeltraş Emre Yusufi ile 5 yıl boyunca aşk yaşayan oyuncunun ilişkisi geçen aylarda son buldu.

Ayrılık haberleri ise ilk olarak Emre Yusufi'ye soruldu. Yusufi, yaptığı açıklamada "Bu açıklamayı ben yapmayayım şimdi. Bu ara onun işleri çok yoğun, benim de işlerim yoğun. O yüzden biraz kendi işlerimize konsantre olduk. Ara verdik diyelim" diyerek ayrılığı doğruladı.

Oyuncu Şahinkaya da konuyla ilgili "Biz iyi ayrılmaya karar verdik. Yani yavaş yavaş, kademeli kademeli" dedi.