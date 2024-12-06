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Nilperi Şahinkaya ile 5 yıllık ilişkisi biten Emre Yusufi ayrılık nedenini açıkladı! “İleride barışma olmaz çünkü...”

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ile 5 yıllık heykeltraş sevgilisi Emre Yusufi geçen aylarda ilişkilerini sonlandırdı. "Kademeli şekilde ayrılıyoruz" diyen Şahinkaya'nın sözleri çok konuşulurken Emre Yusufi cephesinden yeni açıklama geldi. Emre Yusufi, ilişkisinin neden bittiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 13:47 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 13:47
Nilperi Şahinkaya ile 5 yıllık ilişkisi biten Emre Yusufi ayrılık nedenini açıkladı! İleride barışma olmaz çünkü...

Nilperi Şahinkaya, 2009 yılında Deniz Yıldızı dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı ve birçok yapımda rol aldı. Ünlü oyuncunun kariyeri kadar özel hayatı da çok konuşuldu.

Nilperi Şahinkaya ile 5 yıllık ilişkisi biten Emre Yusufi ayrılık nedenini açıkladı! İleride barışma olmaz çünkü...

Heykeltraş Emre Yusufi ile 5 yıl boyunca aşk yaşayan oyuncunun ilişkisi geçen aylarda son buldu.

Nilperi Şahinkaya ile 5 yıllık ilişkisi biten Emre Yusufi ayrılık nedenini açıkladı! İleride barışma olmaz çünkü...

Ayrılık haberleri ise ilk olarak Emre Yusufi'ye soruldu. Yusufi, yaptığı açıklamada "Bu açıklamayı ben yapmayayım şimdi. Bu ara onun işleri çok yoğun, benim de işlerim yoğun. O yüzden biraz kendi işlerimize konsantre olduk. Ara verdik diyelim" diyerek ayrılığı doğruladı.

Nilperi Şahinkaya ile 5 yıllık ilişkisi biten Emre Yusufi ayrılık nedenini açıkladı! İleride barışma olmaz çünkü...

Oyuncu Şahinkaya da konuyla ilgili "Biz iyi ayrılmaya karar verdik. Yani yavaş yavaş, kademeli kademeli" dedi.

Nilperi Şahinkaya ile 5 yıllık ilişkisi biten Emre Yusufi ayrılık nedenini açıkladı! İleride barışma olmaz çünkü...

Oyuncu açıklamasına "Şimdi efendim kademeli ayrılıkla ilgili bir kitap yazacağım ve bunu tüm Türkiye'ye sunacağım. Yani küsmeden, kızmadan, sarılarak ayrılarak... İki tarafından kabullendiği bir ayrılık türü efendim" sözleriyle devam etti.

Nilperi Şahinkaya ile 5 yıllık ilişkisi biten Emre Yusufi ayrılık nedenini açıkladı! İleride barışma olmaz çünkü...

YENİ AÇIKLAMA
Emre Yusufi, biten ilişkisi hakkında yeni bir açıklama yaptı. Muhabir Online'nda yer alan habere göre; Emre Yusufi, ilişkisinin neden bittiğini açıkladı.

Nilperi Şahinkaya ile 5 yıllık ilişkisi biten Emre Yusufi ayrılık nedenini açıkladı! İleride barışma olmaz çünkü...

Ayrıldıklarını anlatan Yusufi, şu ifadeleri kullandı: "Kademeli ayrılıktan bahsettiği Nilperi'nin yavaş yavaş oldu. Kırmadan bozulmadan, kavga olmadan oldu. Normalleşti zaten konu benim açımdan"

Nilperi Şahinkaya ile 5 yıllık ilişkisi biten Emre Yusufi ayrılık nedenini açıkladı! İleride barışma olmaz çünkü...

Ünlü isim, "Biten ilişkilerin ömürleri vardır. Olması gerektiği gibi bitti. Tekrar ileride barışma olmaz çünkü küs değiliz" dedi.

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