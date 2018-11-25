Gamze Özçelik kapandı! İşte Gamze Özçelik'in tesettürlü görüntüsü

Daha önce tesettüre girmek istediğini söyleyen oyuncu Gamze Özçelik'in tesettüre girdiği ortaya çıktı. Gamze Özçelik, katıldığı bir ödül töreninde ilk kez tesettürlü görüntülendi.

25 Kasım 2018 Pazar, 21:39:12 Güncelleme: 21:42:22
Gamze Özçelik kapandı! İşte Gamze Özçelikin tesettürlü görüntüsü

Arka Sokaklar dizisiyle hayatımıza giren Gamze Özçelik rol arkadaşı Uğur Pektaş ile boşandıktan sonra ortalıktan kaybolmuştu.

Gamze Özçelik kapandı! İşte Gamze Özçelikin tesettürlü görüntüsü

Oyunculuk kariyerine ara veren Gamze Özçelik katıldığı ödül töreninde tesettüre girdiği ortaya çıktı.

Gamze Özçelik kapandı! İşte Gamze Özçelikin tesettürlü görüntüsü

Testtürlü görüntüleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.

Gamze Özçelik kapandı! İşte Gamze Özçelikin tesettürlü görüntüsü

Kameralardan uzak bir hayat yaşayarak Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran oyuncu Gamze Özçelik'in bir süre önce tesettüre girdiği öğrenildi.

Gamze Özçelik kapandı! İşte Gamze Özçelikin tesettürlü görüntüsü

Özçelik, bir ödül töreninde görüntülendi. Törende "Öncü Sivil Toplum Kuruluşu" ödülünü Umuda Koşanlar Derneği (UMHD) adına oyuncu Gamze Özçelik aldı.

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