Gamze Özçelik kapandı! İşte Gamze Özçelikin tesettürlü görüntüsü

Gamze Özçelik kapandı! İşte Gamze Özçelik'in tesettürlü görüntüsü
Daha önce tesettüre girmek istediğini söyleyen oyuncu Gamze Özçelik'in tesettüre girdiği ortaya çıktı. Gamze Özçelik, katıldığı bir ödül töreninde ilk kez tesettürlü görüntülendi.
25 Kasım 2018 Pazar, 21:39:12
Güncelleme: 21:42:22
Arka Sokaklar dizisiyle hayatımıza giren Gamze Özçelik rol arkadaşı Uğur Pektaş ile boşandıktan sonra ortalıktan kaybolmuştu.
Oyunculuk kariyerine ara veren Gamze Özçelik katıldığı ödül töreninde tesettüre girdiği ortaya çıktı.
Testtürlü görüntüleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.
Kameralardan uzak bir hayat yaşayarak Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran oyuncu Gamze Özçelik'in bir süre önce tesettüre girdiği öğrenildi.
Özçelik, bir ödül töreninde görüntülendi. Törende "Öncü Sivil Toplum Kuruluşu" ödülünü Umuda Koşanlar Derneği (UMHD) adına oyuncu Gamze Özçelik aldı.