Gamze Özçelik kapandı! İşte Gamze Özçelikin tesettürlü görüntüsü

Gamze Özçelik kapandı! İşte Gamze Özçelik'in tesettürlü görüntüsü

Daha önce tesettüre girmek istediğini söyleyen oyuncu Gamze Özçelik'in tesettüre girdiği ortaya çıktı. Gamze Özçelik, katıldığı bir ödül töreninde ilk kez tesettürlü görüntülendi.

25 Kasım 2018 Pazar, 21:39:12 Güncelleme: 21:42:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





