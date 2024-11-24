Hande Erçel 31. yaşını sevgilisi Hakan Sabancı ve ailesiyle kutladı! Yeğeni Mavi'den komik not: Teyzeciğim 18 yaşına mı girdin?
Güzel oyuncu Hande Erçel, 31. yaşını sevgilisi Hakan Sabancı ve ailesiyle kutladı. Doğum günü partisi, hem şıklığı hem de samimi anlarıyla sosyal medyada olay oldu. Ancak geceye damgasını vuran kişi Hande'nin sevimli yeğeni Mavi oldu! İşte minik Mavi'nin Hande Erçel'e notu ve doğum gününden kareler...
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 21:33Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 21:33