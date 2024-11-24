SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Fotohaberleri

Hande Erçel 31. yaşını sevgilisi Hakan Sabancı ve ailesiyle kutladı! Yeğeni Mavi'den komik not: Teyzeciğim 18 yaşına mı girdin?

Güzel oyuncu Hande Erçel, 31. yaşını sevgilisi Hakan Sabancı ve ailesiyle kutladı. Doğum günü partisi, hem şıklığı hem de samimi anlarıyla sosyal medyada olay oldu. Ancak geceye damgasını vuran kişi Hande'nin sevimli yeğeni Mavi oldu! İşte minik Mavi'nin Hande Erçel'e notu ve doğum gününden kareler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 21:33 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 21:33
Hande Erçel 31. yaşını sevgilisi Hakan Sabancı ve ailesiyle kutladı! Yeğeni Mavi’den komik not: Teyzeciğim 18 yaşına mı girdin?

Ünlü oyuncu Hande Erçel 31 yaşına bastı.

Hande Erçel 31. yaşını sevgilisi Hakan Sabancı ve ailesiyle kutladı! Yeğeni Mavi’den komik not: Teyzeciğim 18 yaşına mı girdin?

Ünlü oyuncu özel gününü; sevgilisi Hakan Sabancı, kardeşi Gamze Erçel, eniştesi ve yeğeniyle kutladı.

Hande Erçel 31. yaşını sevgilisi Hakan Sabancı ve ailesiyle kutladı! Yeğeni Mavi’den komik not: Teyzeciğim 18 yaşına mı girdin?

Sabancı, Hande Erçel'e romantik doğum günü sürprizi hazırladı.

SON DAKİKA