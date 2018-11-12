Heidi Klum'un paylaşımı olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü!

Heidi Klum sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu, ortalık karıştı. Almanya'nın ünlü mankenlerinden Heidi Klum'un hafta sonu paylaştığı bir fotoğraf büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Ünlü bir giyim firmasının katalog çekimi için kırsal bir bölgeye giden Klum; bir yandan katalog için poz verdi, bir yandan da Instagram takipçileri için çektirdiği pozlarını paylaştı. Paylaşımı üzerine takipçiler ikiye bölündü. İşte Heidi Klum'un o paylaşımı..

12 Kasım 2018 Pazartesi, 12:48:43 Güncelleme: 13:09:19
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Heidi Klumun paylaşımı olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü!

Televizyon programının yeni sezonu için çekimde olan Klum, bir ineğin memesinden süt içerken çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı, o fotoğrafa anında tepkiler yağdı...

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Heidi Klumun paylaşımı olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü!

Klum, bu pozunda bir ineğin memesinin sıkıyor ve çıkan sütü de içiyor. İşte bu poz Heidi Klum'un takipçilerini kızdırdı. Birçok kişi "O inek o sütü senin için değil, yavruları için üretiyor. Ayrıca süt içeceksen bu şekilde içmen de doğru değil" diye eleştiride bulundu.

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Heidi Klumun paylaşımı olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü!

HEIDI KLUM'UN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFA GELEN TEPKİLER

Bir takipçisi "Bir annenin, bir ineğin memesinden bu şekilde süt içmesi anlaşılır değil" yorumunu yaparak Klum'un bu hareketini "zalimce" diye nitelendirdi.

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Heidi Klumun paylaşımı olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü!

Bir başka takipçisi Klum'un bu tavrını "ineğe sarkıntılık etmek" diye yorumları ve Instagram'ın bu pozu nasıl sansürlemediğini sordu.

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Heidi Klumun paylaşımı olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü!

Bir başka takipçisi de Klum'a "O senin annen değil o süt de senin için değil" diye yazdı.

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