Heidi Klumun paylaşımı olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü!

Heidi Klum'un paylaşımı olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü!
Heidi Klum sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu, ortalık karıştı. Almanya'nın ünlü mankenlerinden Heidi Klum'un hafta sonu paylaştığı bir fotoğraf büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Ünlü bir giyim firmasının katalog çekimi için kırsal bir bölgeye giden Klum; bir yandan katalog için poz verdi, bir yandan da Instagram takipçileri için çektirdiği pozlarını paylaştı. Paylaşımı üzerine takipçiler ikiye bölündü. İşte Heidi Klum'un o paylaşımı..
12 Kasım 2018 Pazartesi, 12:48:43 Güncelleme: 13:09:19
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