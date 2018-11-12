Heidi Klumun paylaşımı olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü!

Klum, bu pozunda bir ineğin memesinin sıkıyor ve çıkan sütü de içiyor. İşte bu poz Heidi Klum'un takipçilerini kızdırdı. Birçok kişi "O inek o sütü senin için değil, yavruları için üretiyor. Ayrıca süt içeceksen bu şekilde içmen de doğru değil" diye eleştiride bulundu.