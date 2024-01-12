Depremde 3 evladını kaybetti! Taha Duymaz'ın annesinden yürek yakan sözler: “Taha öldükten sonra buradan başka yerde uyuyamıyorum”

Çektiği yemek videolarıyla tanınan ve milyonların sevgisini kazanan fenomen Taha Duymaz, asrın felaketinde Hatay'da 2 kardeşiyle birlikte hayatını kaybetti. Üç evladını birden toprağa veren acılı anne Meryem Duymaz ise depremden aylar sonra yaşadıklarını anlattı. 19 yaşındaki evladını elleriyle toprağa veren anne Meryem Duymaz'ın sözleri yürek yaktı. İşte "Taha öldükten sonra buradan başka yerde uyuyamıyorum" diyen Meryem Duymaz'ın o açıklaması...