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Depremde 3 evladını kaybetti! Taha Duymaz'ın annesinden yürek yakan sözler: “Taha öldükten sonra buradan başka yerde uyuyamıyorum”

Çektiği yemek videolarıyla tanınan ve milyonların sevgisini kazanan fenomen Taha Duymaz, asrın felaketinde Hatay'da 2 kardeşiyle birlikte hayatını kaybetti. Üç evladını birden toprağa veren acılı anne Meryem Duymaz ise depremden aylar sonra yaşadıklarını anlattı. 19 yaşındaki evladını elleriyle toprağa veren anne Meryem Duymaz'ın sözleri yürek yaktı. İşte "Taha öldükten sonra buradan başka yerde uyuyamıyorum" diyen Meryem Duymaz'ın o açıklaması...

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Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 11:01 Güncelleme 12 Ocak 2024, 11:26
Depremde 3 evladını kaybetti! Taha Duymaz’ın annesinden yürek yakan sözler: “Taha öldükten sonra buradan başka yerde uyuyamıyorum” 1

Asrın felaketinde Hatay'da 2 kardeşiyle birlikte hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz, depremden bu yana Taha'nın mutfağından başka bir yerde uyuyamıyor.

Depremde 3 evladını kaybetti! Taha Duymaz’ın annesinden yürek yakan sözler: “Taha öldükten sonra buradan başka yerde uyuyamıyorum” 2

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan ve yaptığı yemeklerin tariflerini sosyal medyada paylaşan Taha Duymaz, kısa sürede milyonlarca insanın sevgisini kazanmıştı.

Depremde 3 evladını kaybetti! Taha Duymaz’ın annesinden yürek yakan sözler: “Taha öldükten sonra buradan başka yerde uyuyamıyorum” 3

Sosyal medyada fenomen haline gelen ve görüntülerini milyonlarca insan izleyen 19 yaşındaki Duymaz, Kahramanmaraş merkezli depremlere kardeşleri Umut ve Melek ile birlikte Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanmış ve hayatını kaybetmişti.

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