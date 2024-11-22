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Aleyna Kalaycıoğlu’nun tatil adresi ortaya çıktı! Pozları olay oldu

Survivor yarışmasıyla adını duyurduktan sonra sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan 26 yaşındaki fenomen Aleyna Kalaycıoğlu takipçilerine sürpriz yaptı. Instagram'dan sık sık paylaşım yapan Kalaycıoğlu, sevgilisiyle birlikte çıktığı tatilin adresinin paylaştı. Gittikleri ve verdikleri romantik pozlar gündem oldu.

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 22:17 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 22:41
Aleyna Kalaycıoğlu’nun tatil adresi ortaya çıktı! Pozları olay oldu

Yarışmacı olarak katıldığı Survivor 2021'de adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, "All Star 2024" sezonunda da yer aldı ve hem parkurlardaki başarısı hem de adadaki polemiklerle adından sık sık söz ettirdi.

Aleyna Kalaycıoğlu’nun tatil adresi ortaya çıktı! Pozları olay oldu

Yarışmanın ardından şarkıcılığa soyunan ünlü isim, kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Aleyna Kalaycıoğlu’nun tatil adresi ortaya çıktı! Pozları olay oldu

Geçtiğimiz aylarda rap müziğin tanınan isimlerinden Canbay ile yeni bir aşka yelken açan Kalaycıoğlu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun tatil yeri belli oldu! Pozları çok konuşulacak

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