Aleyna Kalaycıoğlu’nun tatil adresi ortaya çıktı! Pozları olay oldu

Yarışmacı olarak katıldığı Survivor 2021'de adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, "All Star 2024" sezonunda da yer aldı ve hem parkurlardaki başarısı hem de adadaki polemiklerle adından sık sık söz ettirdi.

Yarışmanın ardından şarkıcılığa soyunan ünlü isim, kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.