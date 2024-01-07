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Türkiye "Bu toprakta izin var" temasıyla Sarıkamış'ta şehitleri için yürüdü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katıldığı 4,5 kilometrelik yürüyüşte, 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı.

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 11:03 Güncelleme 07 Ocak 2024, 11:13
Türkiye Bu toprakta izin var temasıyla Sarıkamış’ta şehitleri için yürüdü 1

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş sona erdi.

Türkiye Bu toprakta izin var temasıyla Sarıkamış’ta şehitleri için yürüdü 2

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.

Türkiye Bu toprakta izin var temasıyla Sarıkamış’ta şehitleri için yürüdü 3

Yurt içi ve dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş da soğuk havaya rağmen sabahın erken saatlerinde "Bu toprakta izin var" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temalı etkinliğe katılmak üzere, Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.

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