Şubat ayında nişan bile yapabilirler! Evlilik teklifi alacak, kısmeti açılacak, nasibi dolup taşacak 4 burç açıklandı

2024 astrolojide romantizmin ve aşkın önemli bir yılı olarak beliriyor. Venüs gezegeninin gerilemeyecek olması, herkesi romantik bir atmosferde buluşturarak pozitif enerji getirecek. Geçen yılın kaotik Venüs gerilemesinin ardından, bu yıl aşk hayatında daha eğlenceli ve çapkın bir döneme giriş yapıyoruz. Venüs'ün burçlar arasında sorunsuz bir yolculuğu, romantizme olan açıklığı ve olumlu etkileşimi simgeliyor. Ancak önümüzdeki birkaç ay içinde dört özel burç, aşkın güçlü etkilerini daha belirgin bir şekilde hissedecekler. İşte 2024 yılının evlilik açısından en şanslı 4 burcu...
Uzman astrolog Lauren Ash geçtiğimiz günlerde paylaştığı köşe yazısında 2024'te evlilik açısından en şanslı burçları açıkladı. Bu burçlar, aşk hayatında dönüm noktaları yaşayabilir ve özel bir kişiyle tanışmanın veya önemli bir adım atmaya hazır olmanın eşiğinde olabilir. İşte o 4 burç...
ASTROLOGLARA GÖRE 2024 YILINDA NİŞANLANMAK İÇİN EN ŞANSLI TARİHLER
2024'te nişanlanmak isteyenler için bilmek isteyeceğiniz tarihler de ortaya çıktı. Merkür retrosuna denk gelen tarihleri de elediğimizde bu tarihler nişanlanmak için uygun olarak görülüyor.
2024'TE NİŞANLANMAK İÇİN EN ŞANSLI GÜNLER
📌25, 27 ve 28 Ocak
📌9 ve 24 Şubat
📌1, 2, 15 ve 30 Mart
📌3, 9 ve 31 Mayıs
📌1, 14, 19 ve 30 Haziran
📌1, 11, 21 ve 28 Temmuz
📌1 ve 2 Ağustos
📌1, 19 ve 27 Eylül
📌2, 12 ve 26 Ekim
📌1, 2, 14 ve 16 Kasım
📌17 Aralık