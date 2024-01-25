Şubat ayında nişan bile yapabilirler! Evlilik teklifi alacak, kısmeti açılacak, nasibi dolup taşacak 4 burç açıklandı

2024 astrolojide romantizmin ve aşkın önemli bir yılı olarak beliriyor. Venüs gezegeninin gerilemeyecek olması, herkesi romantik bir atmosferde buluşturarak pozitif enerji getirecek. Geçen yılın kaotik Venüs gerilemesinin ardından, bu yıl aşk hayatında daha eğlenceli ve çapkın bir döneme giriş yapıyoruz. Venüs'ün burçlar arasında sorunsuz bir yolculuğu, romantizme olan açıklığı ve olumlu etkileşimi simgeliyor. Ancak önümüzdeki birkaç ay içinde dört özel burç, aşkın güçlü etkilerini daha belirgin bir şekilde hissedecekler. İşte 2024 yılının evlilik açısından en şanslı 4 burcu...