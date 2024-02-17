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Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'dan İstanbul paylaşımı: "Size sözümüz var"

Son dakika haberi! Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un, "İstanbul Vizyonu" kapsamında açıkladığı projelerin tanıtım filmi hazırlandı. Filmde, Kurum'un ulaştırmadan, kentsel dönüşüme megakent için planladığı projeler 'Söz Verdik' sloganı ile sıralandı.

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 10:49 Güncelleme 17 Şubat 2024, 11:26
Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’dan İstanbul paylaşımı: Size sözümüz var 1

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un 'İstanbul Vizyonu' kapsamında açıkladığı projeler için tanıtım filmi hazırlandı.

''Size sözümüz var''

SÖZ VERDİK

Kurum'un 'İstanbul Vizyonu' kapsamında açıkladığı projelerin tanıtım filmi hazırlandı. Filmde, Kurum'un ulaştırmadan kentsel dönüşüme megakent için planladığı projeler 'Söz Verdik' sloganı ile sıralandı.

Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’dan İstanbul paylaşımı: Size sözümüz var 2

ULAŞIM PROJELERİ

Raylı sistemler iki katına çıkarılacak

Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’dan İstanbul paylaşımı: Size sözümüz var 3

İki yakaya iki tünel yapılacak

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