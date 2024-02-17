Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'dan İstanbul paylaşımı: "Size sözümüz var"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un 'İstanbul Vizyonu' kapsamında açıkladığı projeler için tanıtım filmi hazırlandı.
SÖZ VERDİK
Kurum'un 'İstanbul Vizyonu' kapsamında açıkladığı projelerin tanıtım filmi hazırlandı. Filmde, Kurum'un ulaştırmadan kentsel dönüşüme megakent için planladığı projeler 'Söz Verdik' sloganı ile sıralandı.
ULAŞIM PROJELERİ
Raylı sistemler iki katına çıkarılacak
Size sözümüz var. pic.twitter.com/zy2wUnvDR1— Murat KURUM (@murat_kurum) February 17, 2024
İki yakaya iki tünel yapılacak