Çorum seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Çorum yerel seçim sonucu ve oy oranları

31 Mart'ta milyonlarca seçmen yerel seçimler için sandık başına gidecek. 81 il ve 922 ilçede gerçekleştirilecek seçimlerde hangi partinin ne kadar olacağı büyük bir merak konusu oldu. Milyonlarca seçmen bu kapsamda "Çorum seçim sonuçları" hakkında bilgi almak istiyor. İşte 31 Mart 2024 Çorum yerel seçim sonucu ve oy oranları...

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Genç Seçmenler İlk Kez Sandık Başında

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı seçim takvimi çerçevesinde Türkiye, yerel seçimlere hazırlanıyor. Bu seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç seçmen, ilk kez oy kullanmanın heyecanını yaşayacak. YSK'nın detaylı planlamasıyla, seçim süreci adım adım işlenmeye devam ediyor.

YSK Başkanı Yener'in belirttiğine göre, okullar ve konteyner alanlar dahil olmak üzere seçim altyapısı hazır hale getirildi. Seçmenler için en uzun oy pusulası 97 santimetre, en kısa ise 4,5 santimetre olacak. 34 siyasi partinin katılacağı seçimde, partilerin oy pusulasındaki yerleri de belirlendi.