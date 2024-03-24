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Atatürk Havalimanı'nda Yeniden Büyük İstanbul Mitingi: 31 Mart zaferi yükleniyor! Yüzbinler akın etti

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen miting için alan, Türk ve AK Parti bayraklarıyla donatılırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını yapacağı sahnenin arkasındaki dijital ekrana "Yeniden İstanbul Sadece İstanbul" yazıldı. Vatandaşlar, arama noktasındaki kontrollerin ardından alana giriş yapıyor. Alandaki kalabalığı sosyal medya hesabından paylaşan Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, "İstanbul bugün çok başka." dedi.

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 14:31 Güncelleme 24 Mart 2024, 14:56
Atatürk Havalimanı’nda Yeniden Büyük İstanbul Mitingi: 31 Mart zaferi yükleniyor! Yüzbinler akın etti 1

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" için vatandaşlar alana gelmeye başladı.

Atatürk Havalimanı’nda Yeniden Büyük İstanbul Mitingi: 31 Mart zaferi yükleniyor! Yüzbinler akın etti 2

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen miting alanının çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

AK Parti'den 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi!


Alanda çok sayıda sağlık ekibi görevlendirilirken ambulanslar hazır bekletiliyor.

Atatürk Havalimanı’nda Yeniden Büyük İstanbul Mitingi: 31 Mart zaferi yükleniyor! Yüzbinler akın etti 3

Vatandaşların girişi için 15 ayrı arama noktası bulunan alanda, toplam 15 ayrı noktada otopark oluşturuldu.

Katılımcıların rahatlıkla mitingi takip edebilmesi için 40 ayrı LED ekran yerleştirildi.

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