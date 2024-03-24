Atatürk Havalimanı'nda Yeniden Büyük İstanbul Mitingi: 31 Mart zaferi yükleniyor! Yüzbinler akın etti

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" için vatandaşlar alana gelmeye başladı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen miting alanının çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.
Alanda çok sayıda sağlık ekibi görevlendirilirken ambulanslar hazır bekletiliyor.
Vatandaşların girişi için 15 ayrı arama noktası bulunan alanda, toplam 15 ayrı noktada otopark oluşturuldu.
Katılımcıların rahatlıkla mitingi takip edebilmesi için 40 ayrı LED ekran yerleştirildi.