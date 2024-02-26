Yükseliyor! Altın rekora doymuyor! CANLI ALTIN FİYATLARI 26 ŞUBAT 2024 - Bugün gram, çeyrek, tam, 14-18-22 ayar bilezik kaç para?

CANLI ALTIN FİYATLARI 26 ŞUBAT 2024 - Federal Rezerv'in (Fed) faiz indirimi sinyalleri, altın piyasasını hareketlendirdi. Mart ayında faiz indirimi beklenmezken, yılın son çeyreğinde faiz indirimine gidilebileceği mesajları altın fiyatlarında yükselişe neden oldu. Yatırımcılar, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde daha da artacağını öngörüyor. Faiz indirimleri, altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileme eğilimindedir. Dolar kurundaki yükseliş, altın fiyatlarını da yukarı çekmektedir. Enflasyondaki artış, altın fiyatlarının korunaklı bir yatırım aracı olarak görülmesine neden olmaktadır. Küresel ve bölgesel riskler, yatırımcıları altın gibi güvenli limanlara yönlendirmektedir. Peki bugün gram, çeyrek, tam, 14-18-22 ayar bilezik kaç para?
Ekonomik belirsizlik, felaketler, savaş ve salgın hastalıklar tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Bu durum yatırım araçları üzerinde de baskı oluşturuyor. Özellikle altın fiyatları, dalgalı seyrini sürdürürken yatırımcılar uzman yorumlarını yakından takip ediyor.
Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş de altın fiyatları hakkında yeni tahminlerini paylaştı. Memiş, ons altının 1985 dolara kadar geriledikten sonra 40 dolarlık sert bir düşüş yaşadığını ve tekrar 2000 dolar seviyesi üzerine tutunma çabasında olduğunu söylüyor. Memiş'e göre, ons altının yükseliş trendine girmesi için 2058 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olması gerekiyor.
Memiş, Mart ayı için altın fiyatlarını şu şekilde öngörüyor:
Ons altın: 2058 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olması halinde 2100-2150 dolar seviyelerine yükselebilir. Gram altın: 2100-2150 dolar seviyelerine yükseliş halinde 1.900-1.950 TL aralığına ulaşabilir.