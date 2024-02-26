Yükseliyor! Altın rekora doymuyor! CANLI ALTIN FİYATLARI 26 ŞUBAT 2024 - Bugün gram, çeyrek, tam, 14-18-22 ayar bilezik kaç para?

CANLI ALTIN FİYATLARI 26 ŞUBAT 2024 - Federal Rezerv'in (Fed) faiz indirimi sinyalleri, altın piyasasını hareketlendirdi. Mart ayında faiz indirimi beklenmezken, yılın son çeyreğinde faiz indirimine gidilebileceği mesajları altın fiyatlarında yükselişe neden oldu. Yatırımcılar, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde daha da artacağını öngörüyor. Faiz indirimleri, altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileme eğilimindedir. Dolar kurundaki yükseliş, altın fiyatlarını da yukarı çekmektedir. Enflasyondaki artış, altın fiyatlarının korunaklı bir yatırım aracı olarak görülmesine neden olmaktadır. Küresel ve bölgesel riskler, yatırımcıları altın gibi güvenli limanlara yönlendirmektedir. Peki bugün gram, çeyrek, tam, 14-18-22 ayar bilezik kaç para?