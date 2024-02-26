Emekli maaşını bankadan alan vatandaşlar için son derece önemli bir konu haline gelen emekli promosyon ödemeleri, bankalar arası rekabetin de odak noktası olmaya devam ediyor. Bu rekabet, emeklilere yönelik daha cazip tekliflerin sunulmasını sağlıyor. Gelin, bu dinamik sektördeki en son gelişmelere birlikte göz atalım. İşte İNG Bank, Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank güncel emekli promosyon kampanyaları listesi...
Emekli promosyonu, emekli olmaya hak kazanmış kişilere, bankalar tarafından 3 yılda bir yapılan özel bir ödeme türüdür. Bu ödemeler, emeklilerin bankalarla olan ilişkilerini güçlendirmeyi ve emekli maaşlarını ilgili bankadan almalarını teşvik etmeyi amaçlar. İşte 2024 en yüksek emekli promosyon veren bankalar listesi...
Son dönemde, emekli promosyon ödemeleri konusunda bankalar arasındaki rekabet daha da arttı. Bazı bankalar, 15 bin TL'ye kadar ulaşan promosyon ödemeleri yaparak dikkat çekiyor. Örneğin, ING Türkiye ve Türkiye Finans, emekli maaşını bu bankalardan alan emeklilere 15 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.
ING Türkiye, emekli maaşını kendi sistemine taşıyan müşterilere 15.000 TL'ye varan promosyon sunarken, aynı zamanda ayda 3 kez ücretsiz EFT ve havale imkanı ve %45'e varan günlük faiz oranları ile dikkat çekiyor.