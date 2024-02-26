1 Emekli promosyonu, emekli olmaya hak kazanmış kişilere, bankalar tarafından 3 yılda bir yapılan özel bir ödeme türüdür. Bu ödemeler, emeklilerin bankalarla olan ilişkilerini güçlendirmeyi ve emekli maaşlarını ilgili bankadan almalarını teşvik etmeyi amaçlar. İşte 2024 en yüksek emekli promosyon veren bankalar listesi...

2 Güncel Promosyon Kampanyaları: Bankalar Ne Sunuyor? Son dönemde, emekli promosyon ödemeleri konusunda bankalar arasındaki rekabet daha da arttı. Bazı bankalar, 15 bin TL'ye kadar ulaşan promosyon ödemeleri yaparak dikkat çekiyor. Örneğin, ING Türkiye ve Türkiye Finans, emekli maaşını bu bankalardan alan emeklilere 15 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.