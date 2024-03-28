28 Mart Bağkur 7200 Meclis’ten geçti mi? BAĞ-KUR 7200 prim günü en son durum nedir? BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi?

Türkiye, esnaf ve Bağ-Kur'lu bireyler için emeklilik sürecinde yaşanan zorlukları hafifletecek tarihi bir dönüm noktasına tanıklık etti. Bu reform, prim günü şartlarında yapılan düzenlemeler sayesinde, yaklaşık 1 milyon esnafın yıllardır hayalini kurduğu emekliliğe bir adım daha yaklaşmasını sağladı. Peki 7200 Meclis'ten geçti mi? BAĞ-KUR 7200 prim günü en son durum nedir? BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi?
Yapılan reform, emeklilik şartlarındaki prim gün sayısını 9 binden 7 bin 200'e indirerek, birçok küçük işletme sahibi ve esnaf için emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Bu değişiklik, esnafın yıllardır karşılaştığı en büyük engellerden birini ortadan kaldırarak, daha erken yaşta emekli olma imkanı sunuyor. Bu reform, küçük esnaf kesiminde büyük bir memnuniyet yarattı. Prim günü eksikliği nedeniyle emeklilik haklarından yararlanamayan esnafın, artık daha kısa sürede bu hakkı elde edebilecek olması, hem maddi hem de manevi bir rahatlama sağladı. Ayrıca, esnafın işletmesine daha odaklanabilmesi ve işletme büyütme planları yapabilmesi açısından da önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Peki BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi? Bağkur 7200 Meclis'ten geçti mi?
2008 Ekim öncesinde sigortalı olanlar için, son bin 261 günün çalışma statüsüne göre emeklilik hakkı kazanılmaktadır. Yapılan Bağ-Kur reformu, daha az prim ödeyerek emeklilik hakkı elde etmek isteyenlerin son 3.5 yılını SSK kapsamında çalışarak geçirme ihtiyacını azaltacak. Bu sayede, daha fazla küçük esnaf 7 bin 200 gün primle emekli olma şansını yakalayacak.
Bu reformla, 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayan Bağ-Kur'lu erkek sigortalılar, 7 bin 200 prim gününü tamamladıklarında hemen emekli olma imkanına sahip olacaklar. Ayrıca, Bağ-Kur'dan SSK'ya geçiş yapmış olanlar da, eğer son 3.5 yıllık çalışmaları 7200 günü tamamlamışsa, yine emeklilik hakkından yararlanabilecekler.