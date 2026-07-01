Fenerbahçe'de stoper rotası değişti! Yeni hedef Wout Faes

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Milan Skriniar'ın yanına üst düzey bir stoper kazandırmayı hedefleyen sarı-lacivertli ekip, daha önce gündemine aldığı Kim Min-jae, Malang Sarr ve Nathan Ake transferlerinde yüksek maliyet engeline takılmıştı. Bu gelişmenin ardından yönetim, alternatif isimler üzerinde yoğunlaşırken listenin son sırasına Leicester City'nin Belçikalı savunmacısı Wout Faes eklendi.

Wout Faes

FAES İÇİN TEMASLAR HIZLANDI Belçika basınından Voetbalnieuws'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, 28 yaşındaki stoperin transferi için girişimlerini hızlandırdı. Haberde, sarı-lacivertli kulübün oyuncu tarafıyla görüşmelerde önemli ilerleme sağladığı ve transferin gerçekleşmesine yönelik sürecin olumlu ilerlediği aktarıldı. Ayrıca Leicester City ile yapılan temaslarda da mesafe kat edildiği ve transferin düşük bir bonservis bedeli karşılığında tamamlanabileceği ifade edildi.