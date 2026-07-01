Fenerbahçe'de stoper rotası değişti! Yeni hedef Wout Faes
Kim Min-jae, Malang Sarr ve Nathan Ake transferlerinden sonuç alamayan Fenerbahçe, savunma için rotasını Leicester City forması giyen Wout Faes'e çevirdi. Belçika basını, sarı-lacivertlilerin transferde önemli aşama kaydettiğini öne sürdü.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Milan Skriniar'ın yanına üst düzey bir stoper kazandırmayı hedefleyen sarı-lacivertli ekip, daha önce gündemine aldığı Kim Min-jae, Malang Sarr ve Nathan Ake transferlerinde yüksek maliyet engeline takılmıştı.
Bu gelişmenin ardından yönetim, alternatif isimler üzerinde yoğunlaşırken listenin son sırasına Leicester City'nin Belçikalı savunmacısı Wout Faes eklendi.
FAES İÇİN TEMASLAR HIZLANDI
Belçika basınından Voetbalnieuws'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, 28 yaşındaki stoperin transferi için girişimlerini hızlandırdı. Haberde, sarı-lacivertli kulübün oyuncu tarafıyla görüşmelerde önemli ilerleme sağladığı ve transferin gerçekleşmesine yönelik sürecin olumlu ilerlediği aktarıldı.
Ayrıca Leicester City ile yapılan temaslarda da mesafe kat edildiği ve transferin düşük bir bonservis bedeli karşılığında tamamlanabileceği ifade edildi.
LEICESTER AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Monaco'da geçiren Wout Faes'in, Leicester City'nin gelecek sezon planlamasında yer almadığı belirtildi.
İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2027 yılının haziran ayına kadar devam eden Belçikalı savunmacının, kontratının son dönemine yaklaşması nedeniyle kulübün oyuncuyu bedelsiz kaybetmek istemediği ve bu nedenle gelen teklife olumlu yaklaştığı kaydedildi.
Taraflar arasındaki görüşmelerin sürmesi halinde Fenerbahçe'nin savunma transferini kısa süre içinde sonuçlandırması bekleniyor.