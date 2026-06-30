UEFA Fenerbahçe'ye cezayı kesti: Gerekçe 2025 kadro maliyet tutarı

UEFA, Fenerbahçe'nin 2025 takvim yılı için %70'in üzerinde kadro maliyet oranı bildirerek kadro maliyet kuralını ihlal ettiğini tespit ettiğini ve para cezası uyguladığını açıkladı.

CEZA 7 MİLYON EURO

Her kulübe, belirlenen limitin üzerindeki yüzde puanlarına ve kulübün kadro maliyet fazlalığının büyüklüğüne orantılı olarak hesaplanan bir para cezası uyguladığını açıklayan UEFA, Fenerbahçe'nin cezasını 7 milyon euro olarak açıkladı.

CEZA SADECE FENERBAHÇE İLE SINIRLI KALMADI

UEFA, Fenerbahçe haricinde Aston Villa FC (İngiltere), Chelsea FC (İngiltere), Newcastle United FC (İngiltere), Nottingham Forest FC (İngiltere), OGC Nice (Fransa), RC Strasbourg (Fransa), AEK Atina (Yunanistan), ACF Fiorentina (İtalya) kulüplerine de para cezası uyguladığını duyurdu.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Fenerbahçe