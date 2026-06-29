İsmail Kartal'dan İrfan Can ve Oosterwolde sözleri: "Bizimle olacaklar"
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yeni sezon kadro planlamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, İrfan Can Kahveci ile Jayden Oosterwolde'nin yeni sezonda takımda kalacağını duyururken, yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle ayrılıkların da yaşanacağını söyledi.
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- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci ve Jayden Oosterwolde'nin yeni sezon kadrosunda yer alacağını açıkladı.
- Kartal, takımdan ayrılacak oyuncuların olacağını ve 10+4 yabancı oyuncu kuralının kadro planlamasını etkilediğini belirtti.
- Sarı-lacivertli ekip, teknik heyet ile birlikte oyun sistemine uygun oyuncularla yola devam etme planlaması yapıyor.
- Fenerbahçe'de kadronun iskeletini korumaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
- Yeni sezon kadro yapılanması, mevcut yabancı oyuncu sayısı göz önünde bulundurularak şekillendiriliyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken teknik direktör İsmail Kartal, kadro yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sarı-lacivertli ekibin yeni sezondaki yol haritasını anlatan Kartal, hem takımda kalacak isimlere hem de transfer planlamasına dair dikkat çeken mesajlar verdi.
YENİ SEZONDA TAKIMDA KALACAKLAR
İsmail Kartal, yaptığı açıklamada İrfan Can Kahveci ile Jayden Oosterwolde'nin gelecek sezon da Fenerbahçe formasını giyeceğini açıkladı.
Deneyimli teknik adam, iki oyuncunun yeni sezon planlamasında yer aldığını belirterek, kadronun iskeletini korumaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
YABANCI KONTENJANI PLANLAMAYI ETKİLİYOR
Kadro mühendisliğinde yabancı oyuncu kuralının belirleyici olduğunu vurgulayan Kartal, takımdan ayrılacak isimlerin de olacağını söyledi. Sarı-lacivertli ekibin mevcut yabancı oyuncu sayısına dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, 10+4 yabancı kuralı doğrultusunda teknik heyetin kapsamlı bir değerlendirme yaptığını belirtti.
Kartal, "İrfan Can Kahveci ve Jayden Oosterwolde bu sezon bizimle olacak. Giden oyuncular elbette olacak. Elimizde çok fazla yabancı oyuncu var ve 10+4 kuralı yürürlükte. Tüm bunları değerlendirerek, teknik ekiple birlikte oyun sistemimize uygun hangi oyuncularla yola devam etmemiz gerektiğini planlıyoruz. Bıraktığımız yerden nasıl devam etmemiz gerektiği üzerine çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.