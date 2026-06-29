İsmail Kartal'dan İrfan Can ve Oosterwolde sözleri: "Bizimle olacaklar"

Sarı-lacivertli ekip, teknik heyet ile birlikte oyun sistemine uygun oyuncularla yola devam etme planlaması yapıyor.

Sarı-lacivertli ekibin yeni sezondaki yol haritasını anlatan Kartal, hem takımda kalacak isimlere hem de transfer planlamasına dair dikkat çeken mesajlar verdi.

Deneyimli teknik adam, iki oyuncunun yeni sezon planlamasında yer aldığını belirterek, kadronun iskeletini korumaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

İsmail Kartal, yaptığı açıklamada İrfan Can Kahveci ile Jayden Oosterwolde'nin gelecek sezon da Fenerbahçe formasını giyeceğini açıkladı.

İrfan Can Kahveci

YABANCI KONTENJANI PLANLAMAYI ETKİLİYOR

Kadro mühendisliğinde yabancı oyuncu kuralının belirleyici olduğunu vurgulayan Kartal, takımdan ayrılacak isimlerin de olacağını söyledi. Sarı-lacivertli ekibin mevcut yabancı oyuncu sayısına dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, 10+4 yabancı kuralı doğrultusunda teknik heyetin kapsamlı bir değerlendirme yaptığını belirtti.

Kartal, "İrfan Can Kahveci ve Jayden Oosterwolde bu sezon bizimle olacak. Giden oyuncular elbette olacak. Elimizde çok fazla yabancı oyuncu var ve 10+4 kuralı yürürlükte. Tüm bunları değerlendirerek, teknik ekiple birlikte oyun sistemimize uygun hangi oyuncularla yola devam etmemiz gerektiğini planlıyoruz. Bıraktığımız yerden nasıl devam etmemiz gerektiği üzerine çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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