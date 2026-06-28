Fenerbahçe'ye Faslı maestro! Transfer için dev bonservis

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Fenerbahçe, Real Madrid'de forma giyen Brahim Diaz'ı transfer gündemine aldı.

Fenerbahçe, Brahim Diaz için Real Madrid ile ilk temasları gerçekleştirdi.

Real Madrid, Brahim Diaz için 35 milyon euro bonservis talep ederken, Fenerbahçe 25 milyon euro teklif sundu.

Brahim Diaz'ın güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak belirtiliyor ve sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor.

Brahim Diaz, geçen sezon Real Madrid formasıyla 42 maçta 2 gol ve 9 asist yaptı.

Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, transferde ses getirecek bir hamle için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz'ı gündemine aldı. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda güçlü bir kadro kurmayı amaçlayan Fenerbahçe'nin, Faslı yıldızın transferi için Real Madrid ile ilk temasları gerçekleştirdiği öğrenildi.

Brahim Diaz Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda top koşturuyor REAL MADRID İLE PAZARLIK MASASI Asıl mevkisi sağ kanat olan Brahim Diaz, 10 numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor. 26 yaşındaki futbolcu için Real Madrid'in 35 milyon euro bonservis talep ettiği, Fenerbahçe'nin ise 25 milyon euroluk teklif sunduğu öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki süreçte devam etmesi bekleniyor.