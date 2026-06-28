Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Anderson Talisca idmana devam edemedi
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de Anderson Talisca'dan kötü haber geldi. Brezilyalı yıldız, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktı.
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- Fenerbahçe'de Anderson Talisca, Topuk Yaylası Kamp Merkezi'nde yapılan antrenmanda sakatlandı ve çalışmayı tamamlayamadı.
- Talisca'nın sağlık durumuna ilişkin yapılacak kontrollerin ardından net tablonun ortaya çıkması bekleniyor.
- Yeni transfer Milan Skriniar, Fenerbahçe'de antrenmanlara başladı.
- Marco Asensio, Fenerbahçe'de bireysel program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni sezon hazırlıklarına İsmail Kartal yönetiminde devam eden Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın sakatlığı moralleri bozdu. Topuk Yaylası Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, çalışmayı tamamlayamadı.
ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI
beIN Sports'un haberine göre Anderson Talisca, günün antrenmanında yaşadığı sakatlık sonrası idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Yıldız futbolcunun sağlık durumuna ilişkin yapılacak kontrollerin ardından net tablonun ortaya çıkması bekleniyor.
SKRINIAR TAKIMLA ASENSIO BİREYSEL ÇALIŞTI
Fenerbahçe'de yeni transfer Milan Skriniar'ın antrenmanlara başladığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio'nun ise çalışmalarını antrenör eşliğinde bireysel program dahilinde sürdürdüğü kaydedildi.