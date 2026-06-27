Tahkim Kurulu’ndan Mert Hakan kararı: İnceleme sürecek
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan Mert Hakan Yandaş’ın PFDK kararına yaptığı itirazı görüştü. Kurul, dosyada incelemenin devamına oybirliğiyle karar verdi.
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- TFF Tahkim Kurulu, 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın itiraz dosyasında incelemenin devam etmesine karar verdi.
- Mert Hakan Yandaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 30 Nisan 2026 tarihli kararına itiraz etmişti.
- Tahkim Kurulu, dosyada nihai kararını açıklamadı.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan Mert Hakan Yandaş'ın dosyasına ilişkin incelemenin devam etmesine karar verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 30 Nisan 2026 tarihli kararına yaptığı itirazın değerlendirildiği belirtildi.
TAHKİM KURULU İNCELEMEYİ SÜRDÜRECEK
Açıklamada, "Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'nın 30.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4550 – K.2025-2026/5067 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Böylece Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın 12 aylık hak mahrumiyeti cezasına ilişkin dosyada nihai kararını açıklamamış oldu.