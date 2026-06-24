Fenerbahçe'de üç yıldız için kritik karar! Satılamaz raporu

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Fenerbahçe'de futbol yapılanmasında görev alan Oğuz Çetin, Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimin talebiyle mevcut kadroyu analiz eden bir rapor hazırladı.

Oğuz Çetin'in raporunda Milan Skriniar, Marco Asensio ve Ederson'un yanına 'satılamaz' notu düştüğü ve yeni sezon yapılanmasının bu üç futbolcu etrafında şekillendirilmesi gerektiği belirtildi.

Skriniar, Asensio ve Ederson dışındaki futbolcular için gelecek transfer tekliflerinin değerlendirmeye alınabileceği görüşüne yer verildi.

Fenerbahçe yönetiminin bu üç oyuncu için sadece 40 milyon euronun üzerindeki teklifleri değerlendirmeyi planladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları ve kadro yapılanması tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpte futbol yapılanmasında görev alan Oğuz Çetin'in, takımın mevcut durumuna ilişkin kapsamlı bir değerlendirme hazırlayarak yönetime sunduğu öne sürüldü. İddialara göre Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimin talebi doğrultusunda hazırlanan raporda mevcut kadronun durumu detaylı şekilde analiz edildi.

Milan Skriniar

SATILAMAZ LİSTESİNDE ÜÇ İSİM YER ALDI Hazırlanan raporda takım kaptanı Milan Skriniar'ın yanı sıra Marco Asensio ve Ederson'un özel olarak ön plana çıkarıldığı belirtildi. Oğuz Çetin'in söz konusu üç oyuncunun isminin yanına "satılamaz" notu düştüğü ve yeni sezon yapılanmasının bu futbolcular etrafında şekillendirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiği ileri sürüldü. Tecrübeli futbol adamının, hem saha içindeki katkıları hem de takımın geleceği açısından bu üç oyuncunun korunmasının önemine dikkat çektiği ifade edildi. Yönetimin de rapordaki değerlendirmeleri detaylı şekilde incelemeye aldığı aktarıldı.