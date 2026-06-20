İsmail Kartal transfer raporu sundu: Kadro kaliteli ama mimari yanlış

Kartal mevcut kadroda set oyununu oynayacak profilde oyuncu olmadığını ve bu ihtiyacın transferle giderileceğini vurguladı.

Fenerbahçe sol bek transferi için Brezilyalı Mauro Junior ile görüşme yaptı ve İsmail Kartal bu oyuncuyu kadrosunda çok istiyor.

Kartal raporda stoper, sol bek, iki yönlü orta saha oyuncusu, skorer kanat oyuncusu ve sezon 25-30 gol atacak bir forvet transferi yapılması gerektiğini belirtti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal göreve gelir gelmez hazırladığı raporda kadronun kaliteli ancak mimari yapısının yanlış olduğunu yönetime bildirdi.

İsmail Kartal'a göre kadro kaliteli isimlerden oluşuyor ama bazı bölgelerde yığılmalar var.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İs mail Kartal göreve gelir gelmez bir rapor hazırladı ve yönetime sundu.

İsmail Kartal. (Fotoğraflar AA Arşiv ve Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

ÜST SEVIYE SET OYUNU İÇİN ELDE UYGUN PROFİLLER YOK

Kartal'ın oyun sistemine göre mevcut kadroda set oyununu oynayacak oyuncu yok. Bu ihtiyaç da transferle giderilecek.

SAVUNMANIN ORTASINA TAKVİYE ŞART

Milan Skriniar'ın yanına en az onun kadar kaliteli bir stoper takviyesi gerekli.

TOPLA İLİŞKİSİ İYİ, TAKIMI HÜCUMA ÇIKARACAK BİR SOL BEK ALINMALI

Fenerbahçe, Archie Brown'un yerine bu bölgeye Mauro Junior'u düşünüyor. İsmail Kartal, Brezilyalı oyuncuyu çok istiyor.

ORTA SAHADA İKİ YÖNLÜ OYUNCU EKSİKLİĞİ VAR

Orta sahaya çok yönlü bir oyuncu bakılıyor. Mevcut kadroda hem savunma hem de hücuma iyi geçiş yapabilen orta saha olmadığı düşünülüyor. BİZİ

3. BÖLGEDE TUTACAK SKORER ÜST SEVİYEDE BİR KANAT OYUNCUSU ALMALIYIZ

Tadic tarzında skor yükünü de çekebilecek ve topu ayağında tutan bir kanat oyuncusu istiyor.