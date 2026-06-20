İsmail Kartal transfer raporu sundu: Kadro kaliteli ama mimari yanlış
Fenerbahçe Teknik direktörü İsmail Kartal, kadronun kaliteli ancak mimarisinin yanlış olduğunu belirterek transfer istediği bölgeleri yönetimle paylaştı
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- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal göreve gelir gelmez hazırladığı raporda kadronun kaliteli ancak mimari yapısının yanlış olduğunu yönetime bildirdi.
- Kartal raporda stoper, sol bek, iki yönlü orta saha oyuncusu, skorer kanat oyuncusu ve sezon 25-30 gol atacak bir forvet transferi yapılması gerektiğini belirtti.
- Fenerbahçe sol bek transferi için Brezilyalı Mauro Junior ile görüşme yaptı ve İsmail Kartal bu oyuncuyu kadrosunda çok istiyor.
- Sarı-lacivertli kulüp Nelson Semedo'nun ayrılması durumunda sağ beke Belçikalı Hugo Siquet'i transfer etmeyi planlıyor.
- Kartal mevcut kadroda set oyununu oynayacak profilde oyuncu olmadığını ve bu ihtiyacın transferle giderileceğini vurguladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal göreve gelir gelmez bir rapor hazırladı ve yönetime sundu.
İŞTE KARTAL'IN RAPORU:
KADRO KALİTELİ AMA MİMARİSİ YANLIŞ
İsmail Kartal'a göre kadro kaliteli isimlerden oluşuyor ama bazı bölgelerde yığılmalar var.
ÜST SEVIYE SET OYUNU İÇİN ELDE UYGUN PROFİLLER YOK
Kartal'ın oyun sistemine göre mevcut kadroda set oyununu oynayacak oyuncu yok. Bu ihtiyaç da transferle giderilecek.
SAVUNMANIN ORTASINA TAKVİYE ŞART
Milan Skriniar'ın yanına en az onun kadar kaliteli bir stoper takviyesi gerekli.
TOPLA İLİŞKİSİ İYİ, TAKIMI HÜCUMA ÇIKARACAK BİR SOL BEK ALINMALI
Fenerbahçe, Archie Brown'un yerine bu bölgeye Mauro Junior'u düşünüyor. İsmail Kartal, Brezilyalı oyuncuyu çok istiyor.
ORTA SAHADA İKİ YÖNLÜ OYUNCU EKSİKLİĞİ VAR
Orta sahaya çok yönlü bir oyuncu bakılıyor. Mevcut kadroda hem savunma hem de hücuma iyi geçiş yapabilen orta saha olmadığı düşünülüyor. BİZİ
3. BÖLGEDE TUTACAK SKORER ÜST SEVİYEDE BİR KANAT OYUNCUSU ALMALIYIZ
Tadic tarzında skor yükünü de çekebilecek ve topu ayağında tutan bir kanat oyuncusu istiyor.
25-30 GOL BANDINDA GOL ATACAK 9 NUMARAYA İHTİYAÇ VAR
Vedat Muriç dışında marka bir golcü alınmalı. Sörloth gibi kendini ispat etmiş bir golcü transfer etmeliyiz.
SEMEDO'NUN YERİNE HUGO SIQUET
Sol bek transferi için Mauro Junior ile görüşen Fenerbahçe sağ bekte de değişime gidebilir. Sarılacivertlilerde Portekizli oyuncu Nelson Semedo'nun takımdan ayrılması durumunda gündeme gelecek ismin Belçikalı oyuncu Hugo Siquet olacağı öğrenildi.
Sarı-lacivertli kurmayların 23 yaşındaki Siquet'in menajeri ile temas kurduğu ancak Semedo'nun durumuna göre hareket edecekleri belirtildi. Geçen sezon 42 maçta görev alan genç yıldız, 2 asist yaptı. Siquet'in kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.