Vedat Muriqi yeniden Fenerbahçe’de! 3 yıllık imza atıldı
Fenerbahçe, Kosovalı forvet Vedat Muriqi’nin transferi için Mallorca ve oyuncuyla anlaşma sağlandığını açıkladı. 1994 doğumlu golcü futbolcu, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen törenle kendisini 3 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
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- Fenerbahçe, Kosovalı forvet Vedat Muriqi'nin transferi için oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağladı.
- 1994 doğumlu golcü futbolcu, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- İmza töreni Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.
- Törene Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin katıldı.
Fenerbahçe, transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden birine imza attı. Sarı lacivertli kulüp, Kosovalı forvet Vedat Muriqi'nin yeniden takıma katıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Muriqi'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
1994 doğumlu golcü futbolcu, kendisini 3 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
İmza töreni, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.
AZİZ YILDIRIM DA TÖRENDE YER ALDI
Törene Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin de katıldı.
Sarı lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, Kosovalı forvet Vedat Muriqi'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağladı.
1994 doğumlu golcü oyuncu Vedat Muriqi, kendisini 3 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki imza töreninde Başkanımız Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin de yer aldı. Vedat Muriqi'ye 'Ailemize yeniden hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
YUVAYA GERİ DÖNDÜ
Vedat Muriqi'nin yeniden Fenerbahçe'ye dönmesi, sarı lacivertli taraftarlar arasında heyecan yarattı. Golcü oyuncunun yeni dönemde takımın hücum hattındaki önemli kozlarından biri olması bekleniyor.
YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN
Kulüp sitesine açıklamalarda bulunan Muriqi, "Bana bu formayı tekrar layık gören Sayın Başkanımıza, Oğuz Hocama, sevgili Hocamız İsmail Kartal'a, tüm değerli Fenerbahçe taraftarlarına canıgönülden teşekkür ederim. Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun." şeklinde konuştu.