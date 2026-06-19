Vedat Muriqi yeniden Fenerbahçe’de! 3 yıllık imza atıldı

Fenerbahçe, Kosovalı forvet Vedat Muriqi'nin transferi için oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Muriqi'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

AZİZ YILDIRIM DA TÖRENDE YER ALDI

Törene Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin de katıldı.

Sarı lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Kosovalı forvet Vedat Muriqi'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağladı.

1994 doğumlu golcü oyuncu Vedat Muriqi, kendisini 3 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki imza töreninde Başkanımız Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin de yer aldı. Vedat Muriqi'ye 'Ailemize yeniden hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

YUVAYA GERİ DÖNDÜ

Vedat Muriqi'nin yeniden Fenerbahçe'ye dönmesi, sarı lacivertli taraftarlar arasında heyecan yarattı. Golcü oyuncunun yeni dönemde takımın hücum hattındaki önemli kozlarından biri olması bekleniyor.

YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN

Kulüp sitesine açıklamalarda bulunan Muriqi, "Bana bu formayı tekrar layık gören Sayın Başkanımıza, Oğuz Hocama, sevgili Hocamız İsmail Kartal'a, tüm değerli Fenerbahçe taraftarlarına canıgönülden teşekkür ederim. Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun." şeklinde konuştu.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Fenerbahçe