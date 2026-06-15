Fenerbahçe'den yeni forvet transferi için atak! Hedefte Memphis Depay var

Fenerbahçe Memphis Depay için ilk adımı attı İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ Fenerbahçeki yöneticilerin, Depay'ın temsilcileriyle ilk görüşmeyi yaptığı belirtildi. Yönetimin, oyuncunun şartlarını öğrenirken transferin mali detayları üzerinde de çalışma yürüttüğü kaydedildi. Hollandalı yıldızın bonservisinin elinde bulunacak olması, transferi daha cazip hale getiren unsurlar arasında gösteriliyor.

Memphis Depay Hollanda ile Dünya Kupası'nda mücadele ediyor 2+1 YILLIK PLAN Sarı-lacivertli kurmayların, Depay'a yıllık 5 milyon euro maaş içeren 2+1 yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığı öğrenildi. Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde daha da hız kazanması bekleniyor. Brezilya basını da Hollandalı futbolcunun bu seviyede maaş kazandığını belirtti. Ayrıca kulübüyle de görüşmeleri devam ediyor. Transfer, Dünya Kupası sonrasında netleşecek.