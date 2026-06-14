Roma'nın yıldızı Fenerbahçe'ye! 40 milyon euroluk transfer operasyonu

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Fenerbahçe, Roma'da forma giyen Matias Soule'nin transferi için ilgileniyor.

Roma'nın Matias Soule için 40 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyor.

Matias Soule, geride kalan sezonda Roma formasıyla 42 maçta 15 gole katkı sağladı.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Borussia Dortmund ve bazı Premier Lig ekipleri de Soule'ye ilgi gösteriyor.

Fenerbahçe'nin oyuncu için resmi girişimde bulunup bulunmayacağı henüz net değil.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, kadroya doğrudan katkı sağlayacak isimler üzerinde yoğunlaşırken Avrupa futbolunun dikkat çeken genç yeteneklerinden biri için de devreye girdi. İtalya basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Roma forması giyen Matias Soule'nin durumunu yakından takip ediyor.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE SOULE VAR Il Tempo'nun haberine göre Roma'nın genç yıldızı Matias Soule, yaz transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Fenerbahçe'nin yanı sıra Borussia Dortmund, bazı Premier Lig ekipleri ve Suudi Arabistan kulüplerinin de Arjantinli futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. Avrupa'nın birçok kulübünün radarında bulunan genç oyuncunun geleceğinin önümüzdeki haftalarda netlik kazanması bekleniyor.