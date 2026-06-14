Roma'nın yıldızı Fenerbahçe'ye! 40 milyon euroluk transfer operasyonu
Yeni sezon öncesinde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir oyuncu geldi. Sarı-lacivertlilerin, Roma forması giyen Arjantinli kanat oyuncusu Matias Soule'nin durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.
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- Fenerbahçe, Roma'da forma giyen Matias Soule'nin transferi için ilgileniyor.
- Roma'nın Matias Soule için 40 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyor.
- Matias Soule, geride kalan sezonda Roma formasıyla 42 maçta 15 gole katkı sağladı.
- Fenerbahçe'nin yanı sıra Borussia Dortmund ve bazı Premier Lig ekipleri de Soule'ye ilgi gösteriyor.
- Fenerbahçe'nin oyuncu için resmi girişimde bulunup bulunmayacağı henüz net değil.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, kadroya doğrudan katkı sağlayacak isimler üzerinde yoğunlaşırken Avrupa futbolunun dikkat çeken genç yeteneklerinden biri için de devreye girdi. İtalya basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Roma forması giyen Matias Soule'nin durumunu yakından takip ediyor.
FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE SOULE VAR
Il Tempo'nun haberine göre Roma'nın genç yıldızı Matias Soule, yaz transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Fenerbahçe'nin yanı sıra Borussia Dortmund, bazı Premier Lig ekipleri ve Suudi Arabistan kulüplerinin de Arjantinli futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. Avrupa'nın birçok kulübünün radarında bulunan genç oyuncunun geleceğinin önümüzdeki haftalarda netlik kazanması bekleniyor.
ROMA'NIN BEKLENTİSİ 40 MİLYON EURO
Haberde Roma'nın mali yapısını güçlendirmek adına bazı oyuncular için gelecek teklifleri değerlendirebileceği ifade edildi. İtalyan ekibinin Matias Soule için yaklaşık 40 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi bulunduğu kaydedildi. Bu rakamın transfer sürecindeki en önemli belirleyici unsurlardan biri olması bekleniyor.
GENÇ YAŞINA RAĞMEN DİKKAT ÇEKİYOR
23 yaşındaki futbolcu, Avrupa futbolunun gelecek vadeden kanat oyuncuları arasında gösteriliyor. Teknik kapasitesi, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken Soule, birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor. Sağ kanatta görev yapan Arjantinli futbolcu, hücum hattının farklı bölgelerinde de forma giyebiliyor.
ROMA'DA 15 GOLE KATKI VERDİ
Matias Soule, geride kalan sezonda Roma formasıyla toplam 42 resmi karşılaşmada görev yaptı. Genç yıldız söz konusu maçlarda 7 gol atarken 8 de asist üreterek takımına 15 gollük katkı sağladı. Roma ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun piyasa değeri ve yaşı nedeniyle transfer dosyasının yaz döneminin en dikkat çeken başlıklarından biri olması bekleniyor.
GÖZLER YÖNETİMİN ATACAĞI ADIMDA
Fenerbahçe'nin oyuncu için resmi girişimde bulunup bulunmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Ancak sarı-lacivertlilerin, Matias Soule dosyasını yakından takip ettiği ve gelişmelere göre hareket edeceği belirtiliyor.