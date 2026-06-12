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Fenerbahçe Mason Greenwood'u bırakmıyor! Transferde savaş başlıyor

Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi sonrasında transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Mason Greenwood için temasları bırakmıyor. Yıldırım ve ekibi, Roma'nın da takibinde olan İngiliz yıldız adına Marsilya'nın kapısını çalacak.

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Fenerbahçe Mason Greenwood'u bırakmıyor! Transferde savaş başlıyor
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  • Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinin ardından Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
  • Fenerbahçe, Mason Greenwood'u transfer etmek için yeniden devreye girebilir.
  • Sacha Tavolieri'ye göre Fenerbahçe, Greenwood'u yakından takip etmeye devam ediyor.
  • Mason Greenwood, geçtiğimiz sezon Marsilya'da 26 gol ve 11 asistle dikkat çekti.
  • Greenwood'un piyasa değeri 55 milyon euro ve Marsilya ile sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin ardından transfer gündemi hareketlenmeye devam ediyor. Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından sarı-lacivertli yönetim, yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını hızlandırdı. Gündeme gelen isimlerden biri ise Mason Greenwood oldu.

Fenerbahçe Mason Greenwood'un peşini bırakmıyorFenerbahçe Mason Greenwood'un peşini bırakmıyor

GREENWOOD YENİDEN GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin daha önce de ilgilendiği Mason Greenwood için yeniden devreye girebileceği öne sürüldü. Sacha Tavolieri'nin haberine göre sarı-lacivertli kulüp, İngiliz futbolcuyu yakından takip etmeyi sürdürüyor. Haberde, Serie A temsilcisi Roma'nın da oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında bulunduğu belirtildi.

Mason Greenwood ile birçok takım ilgileniyorMason Greenwood ile birçok takım ilgileniyor

TEKLİF İHTİMALİ GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin transfer sürecinde resmi adım atabilecek kulüpler arasında yer aldığı ifade edildi. Sarı-lacivertli yönetimin, şartların oluşması halinde oyuncu için teklif sunabileceği kaydedildi.

Mason Greenwood'un hangi takıma gideceği merak konusuMason Greenwood'un hangi takıma gideceği merak konusu

SEZONA DAMGA VURDU

Mason Greenwood, geride kalan sezonda Marsilya formasıyla etkili bir performans ortaya koydu. 24 yaşındaki hücum oyuncusu, çıktığı 45 karşılaşmada 26 gol ve 11 asist üreterek takımının en önemli isimlerinden biri oldu. Toplamda 37 gole doğrudan katkı sağlayan Greenwood, Avrupa'da dikkat çeken futbolcular arasında yer aldı.

Mason Greenwood performansıyla takdir topladıMason Greenwood performansıyla takdir topladı

PİYASA DEĞERİ 55 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen İngiliz futbolcunun Marsilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor. Manchester United altyapısından yetişen Greenwood, daha sonra Getafe forması giydi. Marsilya ise oyuncuyu 2024-2025 sezonu başında 26 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin transfer planlamasında önemli isimlerden biri olarak gösterilen Greenwood dosyasında önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.

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