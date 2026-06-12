Fenerbahçe Mason Greenwood'u bırakmıyor! Transferde savaş başlıyor

Mason Greenwood, geride kalan sezonda Marsilya formasıyla etkili bir performans ortaya koydu. 24 yaşındaki hücum oyuncusu, çıktığı 45 karşılaşmada 26 gol ve 11 asist üreterek takımının en önemli isimlerinden biri oldu. Toplamda 37 gole doğrudan katkı sağlayan Greenwood, Avrupa'da dikkat çeken futbolcular arasında yer aldı.

Mason Greenwood performansıyla takdir topladı

PİYASA DEĞERİ 55 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen İngiliz futbolcunun Marsilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor. Manchester United altyapısından yetişen Greenwood, daha sonra Getafe forması giydi. Marsilya ise oyuncuyu 2024-2025 sezonu başında 26 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin transfer planlamasında önemli isimlerden biri olarak gösterilen Greenwood dosyasında önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Burak Zihni Takvim.com.tr Fenerbahçe