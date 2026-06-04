Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi: Bir futbolcuyla anlaştık

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran'daki seçim öncesi beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, teknik direktörlük için Aykut Kocaman ile görüştüğünü ancak söz vermediğini, seçim sonrası karar verilip açıklanacağını belirtti.

Aziz Yıldırım, Luis Suarez ile ilgilerinin olmadığını, acele etmeden seçim sonrası transfer yapılması gerektiğini söyledi.

Yıldırım, kaleci Ederson ile konuşacağını, gitmek istiyorsa gidebileceğini ifade etti.

Aziz Yıldırım, Ülker Stadyumu'nun kapasitesinin 50 milyon dolar harcayarak 64 bine çıkartılabileceğini açıkladı.

6-7 Haziran'da Fenerbahçe Başkanı olabilmek adına yarışacak Aziz Yıldırım, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Yıldırım özellikle takıma katılacak ve gitmesi muhtemel isimler hakkında konuştu. İşte Aziz Yıldırım'ın sözleri... "GÜÇLÜ BİR YÖNETİM OLUŞTURDUK" Aziz Yıldırım, güçlü bir yönetim oluşturduklarını belirterek, "Biz güçlü bir yönetim oluşturduk. Bendeki tecrübe ve birikim, bu arkadaşlarla birlikte oluşturacağımız bir havuzda birleşecek. İyi bir takım kurup bu takımla birlikte, Saracoğlu'nun ruhunun yeniden ortaya çıkmasını, oyuncularla bütünleşmesini ve camianın hepimizi kucaklamasını sağlayacağız. Eğer bunları yaparsak, söylediğimiz şampiyonluğu da elde ederiz." dedi. "2018'DE ŞAMPİYON OLAMADIK ÇÜNKÜ..." Yıldırım, 2018 yılına ilişkin değerlendirmesinde, "2018'de şampiyon olamadık çünkü geldi seyirciler ikiye bölündü tribünler bağırdı istifa diye zaten seçim vardı, gitmeyin dediler filan sonra geldiler cocu diye birini halıya sarma işi filan uydurdular yapmadılar bu işi." ifadelerini kullandı. "ÖNEMLİ OLAN İYİ BİR TAKIM YARATMAK" Takım yapılanmasına değinen Aziz Yıldırım, "Önemli olan iyi bir takım yaratmak, yıldız oyuncu değil. Alex yıldız oyuncu muydu? Hayır. Burada iyi oynadı, herkesin sevgilisi oldu, yıldız oyuncu oldu." dedi.

Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ile görüştüğünü söyledi "FENERBAHÇE'NİN KİMSEYE BORCU YOK" Yıldırım, kulübün mali yapısıyla ilgili olarak, "Kimseye arkamızdan 'Kulübü batırdı, sponsor bile bulanmıyor' dedirtmeyeceğiz! Fenerbahçe'nin kimseye borcu yok, kimsenin de malı değil" şeklinde konuştu. "ENDİŞELENENLER VAR" Basketbol şubesiyle ilgili de konuşan Aziz Yıldırım, "Basketbolda endişelenenler var! Küçülmeye ve şube kapatmaya gelmiyoruz! Bu küçüklerin vizyonudur! Bu kadar milli sporcu yetiştirmek göğsümüzü kabartıyor. Ulu Önder Atatürk'ün ışığında sporcular yetiştirmye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. "AYKUT KOCAMAN İLE GÖRÜŞTÜM!" Teknik yapılanmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Futbol aklımızın başında İmparator Oğuz Çetin olacak! ekibi ile çalışıyor. Aykut Kocaman ile adaylığımı açıklamadan görüştüm; 'Seçim sonucuna göre konuşuruz' dedim. Ancak söz vermedim. Yabancılarla görüşüyoruz, araştırmalar yapıyoruz! Yönetimle teknik direktör konuşmadık, kazandıktan sonra ilk hafta oturur ve karar veririz, açıklarız." dedi. LUIS SUAREZ Luis Suarez iddialarına da değinen Aziz Yıldırım, "Luis Suarez için markete baktığınızda 132.! Çok geride! 80 Milyon € bonservisi varmış galiba... Yanlış yani ya... Oyuncu ile ilgimiz yok, acele etmemek ve beklemek lazım! Belli şartlara getirmek ve seçimden sonra almak lazım! Bizim görüştüğümüz oyuncular mesela, onlar kazanırsa seçimi, gidip alabilirler. Biz de onların görüştüğü ve camianın kabul ettiği isimleri alabiliriz. Söyleyip de alamamak daha kötü!" ifadelerini kullandı. "EDERSON İLE KONUŞACAĞIM" Kaleci transferiyle ilgili konuşan Yıldırım, "Ederson ile konuşacağım, sorunu neymiş öğreneceğim. İlla gitmek istiyorsa, gider. Dominik Livakovic'i aldık 10 milyon euro verdik, parasını ödüyoruz ama kiralıyoruz! Bir vatandaş diyor ki; "Ederson'un seyirci ile arası kötü daha oynayamaz.' Böyle olursa, kimse oynamaz! Birleşeceğiz, sarılacağız ve Fenerbahçe ruhu ile devam edeceğiz." dedi. "BİR OYUNCUYA TALİBİZ" Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Aziz Yıldırım, "Bir oyuncuya talibiz, yarın durumu tam olarak belli olur! Şu anki yönetim teklif yapmış, üzerine pazarlık yapamıyoruz! Aşağıya indiremiyoruz, yukarı çıkmasın diye uğraşıyoruz!" ifadelerini kullandı.