Karagümrük'ten Emre Mor hamlesi! Fenerbahçe'den ayrılacak
Yeni sezonun kadro planlamasına erken başlayan Fatih Karagümrük, Galatasaraylı Batuhan Şen'in ardından transfer listesindeki bir diğer isme yöneldi. İstanbul temsilcisi, sözleşmesi sona erecek olan Emre Mor'a teklif yaptı.
- Trendyol Süper Lig'den düşen Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'de sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Emre Mor'u kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
- Kırmızı-siyahlı kulüp, 28 yaşındaki kanat oyuncusuna 1+1 yıllık sözleşme teklif etti.
- Emre Mor, daha önce Fatih Karagümrük'te iki farklı dönemde forma giydi ve 2023-24 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak takımda oynadı.
- Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan kaleci Batuhan Şen'i transfer ettikten sonra rotasını hücum hattına çevirdi.
- Emre Mor'un önceliği Süper Lig'de oynamak ancak uygun teklif gelmemesi durumunda Fatih Karagümrük seçeneğini değerlendirebileceği belirtildi.
Trendyol Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük, yeniden üst lige dönme hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kırmızı-siyahlılar, kaleci transferinde Galatasaray'ın genç file bekçisi Batuhan Şen ile anlaşma sağlamasının ardından rotasını hücum hattına çevirdi.
Yönetim, daha önce kulüp forması giyen Emre Mor'u yeniden kadroya katmak için girişimlere başladı.
EMRE MOR İÇİN TEMAS KURULDU
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda kadro dışı kalan ve sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Emre Mor'un menajeriyle görüşmelere başlandı. İstanbul ekibinin, 28 yaşındaki futbolcuya resmi teklifini ilettiği ve oyuncu cephesinden gelecek yanıtı beklediği öğrenildi.
Kanat bölgesinde görev yapan deneyimli futbolcu, kariyerinde daha önce Fatih Karagümrük'te iki farklı dönemde forma giymişti. Bu nedenle tarafların birbirini yakından tanıması, transfer sürecinde önemli bir avantaj olarak görülüyor.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİSİ
Emre Mor, 2021-22 sezonunda gösterdiği performansın ardından yaklaşık 2 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Tecrübeli oyuncu, 2023-24 sezonunun ikinci yarısında ise kiralık olarak yeniden Fatih Karagümrük kadrosuna dahil edilmişti.
Kırmızı-siyahlı yönetimin Emre Mor'a 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Oyuncunun önceliğinin Süper Lig'de kariyerine devam etmek olduğu ifade edilirken, beklediği seviyede bir teklif alamaması durumunda Fatih Karagümrük seçeneğini değerlendirmeye alabileceği aktarıldı. Transfer sürecinin, Emre Mor'un sezon sonunda gelecek teklifleri netleştirmesinin ardından şekillenmesi bekleniyor.