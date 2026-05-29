Karagümrük'ten Emre Mor hamlesi! Fenerbahçe'den ayrılacak

Emre Mor, daha önce Fatih Karagümrük'te iki farklı dönemde forma giydi ve 2023-24 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak takımda oynadı.

Trendyol Süper Lig'den düşen Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'de sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Emre Mor'u kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Trendyol Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük, yeniden üst lige dönme hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kırmızı-siyahlılar, kaleci transferinde Galatasaray'ın genç file bekçisi Batuhan Şen ile anlaşma sağlamasının ardından rotasını hücum hattına çevirdi.

EMRE MOR İÇİN TEMAS KURULDU

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda kadro dışı kalan ve sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Emre Mor'un menajeriyle görüşmelere başlandı. İstanbul ekibinin, 28 yaşındaki futbolcuya resmi teklifini ilettiği ve oyuncu cephesinden gelecek yanıtı beklediği öğrenildi.

Kanat bölgesinde görev yapan deneyimli futbolcu, kariyerinde daha önce Fatih Karagümrük'te iki farklı dönemde forma giymişti. Bu nedenle tarafların birbirini yakından tanıması, transfer sürecinde önemli bir avantaj olarak görülüyor.