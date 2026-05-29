Fenerbahçe Kim'den fedakarlık bekliyor! Transferin önünde maaş engeli

Bayern Münih'te geleceği belirsizliğini koruyan Kim Min-Jae için transfer süreci hız kazandı. Alman ekibinin 2023 yılında Napoli'den yaklaşık 50 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Güney Koreli savunmacı, yeni sezon planlamasında yer almıyor.

Bu gelişme Avrupa'daki birçok kulübün dikkatini çekerken, İtalya'dan Juventus'un oyuncu için ciddi girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor. Taraflar arasında görüşmeler sürse de henüz resmi bir anlaşmaya varılmış değil.

Alman kulübü, deneyimli stoper için talep ettiği bonservis bedelini önemli ölçüde aşağı çekti. Bayern'in, Kim Min-Jae'nin transferine kolaylık sağlamak amacıyla yaklaşık 20 milyon euro seviyelerine indiği belirtiliyor.



FENERBAHÇE MAAŞ ENGELİNİ AŞMAYA ÇALIŞIYOR

Kim Min-Jae'nin adı eski kulübü Fenerbahçe ile de anılmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, savunma hattına önemli bir takviye yapma hedefi doğrultusunda gelişmeleri yakından takip ediyor. Ancak transferin önündeki en büyük engel oyuncunun maaş beklentisi olarak görülüyor.

Güney Koreli futbolcunun yıllık yaklaşık 12 milyon euro ücret talep ettiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin yeni sezon maaş bütçesini dengeleme hedefi nedeniyle bu rakama sıcak bakmadığı öğrenildi. Yönetimin, transfer ihtimalinin güçlenmesi için oyuncudan önemli bir ücret indirimi beklediği kaydediliyor.