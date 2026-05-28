Dominik Livakovic transferi hakkında konuştu! İmza için tarih verdi

Livakovic'in bonservisi Fenerbahçe'de olup sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

31 yaşındaki Hırvat file bekçisi, kariyer planıyla ilgili net bir kararının bulunmadığını ve kulübün söyleyeceklerini beklediklerini belirtti.

Hırvat kaleci, geleceğine dair gelen soru sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı. Dominik Livakovic, "Yeni bir bilgim yok. Fenerbahçe'de seçimler yaklaşıyor, hepimiz bunu beklemeliyiz. Sonra neler olacağını göreceğiz." dedi.

Fenerbahçe'de seçim süreci yaklaşırken Dominik Livakovic'in geleceği de gündemdeki yerini koruyor. Sarı-lacivertli kulüpten Dinamo Zagreb'e kiralık olarak gönderilen deneyimli file bekçisi, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dominik Livakovic'in gelecek sezon Fenerbahçe'de kalması beklenmiyor

"BİR ÖNCELİĞİM YOK"

31 yaşındaki file bekçisi, kariyer planıyla ilgili net bir kararının bulunmadığını söyledi. Livakovic, "Benim bir isteğim yok, finansal konulardan diğer tüm detaylara kadar ne söyleyeceklerini beklememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Deneyimli kalecinin bonservisi Fenerbahçe'de bulunuyor. Dominik Livakovic'in sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Burak Zihni Takvim.com.tr Fenerbahçe