Dominik Livakovic transferi hakkında konuştu! İmza için tarih verdi
Fenerbahçe’den Dinamo Zagreb’e kiralık olarak gönderilen Dominik Livakovic, geleceğiyle ilgili konuştu. Hırvat kaleci, sarı-lacivertli kulüpte yaklaşan seçim sürecine vurgu yaparak yeni başkanın belirlendikten sonra transferinin netleşeceğini söyledi.
Fenerbahçe'de seçim süreci yaklaşırken Dominik Livakovic'in geleceği de gündemdeki yerini koruyor. Sarı-lacivertli kulüpten Dinamo Zagreb'e kiralık olarak gönderilen deneyimli file bekçisi, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"SEÇİMLERİ BEKLEMELİYİZ"
Hırvat kaleci, geleceğine dair gelen soru sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı. Dominik Livakovic, "Yeni bir bilgim yok. Fenerbahçe'de seçimler yaklaşıyor, hepimiz bunu beklemeliyiz. Sonra neler olacağını göreceğiz." dedi.
"BİR ÖNCELİĞİM YOK"
31 yaşındaki file bekçisi, kariyer planıyla ilgili net bir kararının bulunmadığını söyledi. Livakovic, "Benim bir isteğim yok, finansal konulardan diğer tüm detaylara kadar ne söyleyeceklerini beklememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Deneyimli kalecinin bonservisi Fenerbahçe'de bulunuyor. Dominik Livakovic'in sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.