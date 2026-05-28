İsmail'e "Yüksek" bonservis! Şampiyonlar Ligi'nin yeni takımı talip

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak seçim öncesi kadro planlaması önemli bir gündem maddesi olarak öne çıkıyor.

İsmail Yüksek'e İtalya'dan Como 1907'nin talip olduğu ve oyuncunun Şampiyonlar Ligi bileti alan İtalyan ekibinin listesine girdiği bildirildi.

Como'nun agresif ve lider bir orta saha oyuncusu aradığı, bu doğrultuda İsmail Yüksek'in ana hedeflerden biri olarak belirlendiği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek için 25 milyon euro bonservis beklentisi olduğu öne sürüldü.