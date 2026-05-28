İsmail'e "Yüksek" bonservis! Şampiyonlar Ligi'nin yeni takımı talip
Fenerbahçe’de seçim süreci öncesi transfer hareketliliği artarken İsmail Yüksek için İtalya’dan talip çıktı. Serie A’yı 4. sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi bileti alan Como’nun milli futbolcuyu radarına aldığı öne sürüldü. Sarı lacivertliler ise 25 milyon euro talep ediyor.
Hızlı Özet Göster
- Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak seçim öncesi kadro planlaması önemli bir gündem maddesi olarak öne çıkıyor.
- İsmail Yüksek'e İtalya'dan Como 1907'nin talip olduğu ve oyuncunun Şampiyonlar Ligi bileti alan İtalyan ekibinin listesine girdiği bildirildi.
- Como'nun agresif ve lider bir orta saha oyuncusu aradığı, bu doğrultuda İsmail Yüksek'in ana hedeflerden biri olarak belirlendiği ifade edildi.
- Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek için 25 milyon euro bonservis beklentisi olduğu öne sürüldü.
- İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak seçim öncesi kadro planlaması da gündemin en önemli başlıkları arasında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde takıma katılacak isimlerin yanı sıra ayrılık ihtimali bulunan oyuncular için de Avrupa'dan ilgi artıyor.
İSMAİL YÜKSEK'E İTALYA'DAN TALİP
Foot-sur7'de yer alan habere göre İsmail Yüksek için İtalya'dan Como 1907 devreye girdi.
Daha önce Lyon ve Marsilya'nın da ilgilendiği milli orta saha, bu kez Şampiyonlar Ligi bileti alan İtalyan ekibinin gündemine geldi.
COMO ORTA SAHAYA LİDER ARIYOR
Serie A'yı 4. sırada tamamlayan Como, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.
İtalyan ekibinin agresif, oyunu geriden kurabilen ve soyunma odasında ağırlığı olan bir orta saha profili aradığı belirtildi.
Bu doğrultuda İsmail Yüksek'in ana hedeflerden biri olarak belirlendiği ifade edildi.
FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 25 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek'i ancak yüksek bir teklif gelmesi halinde bırakacağı kaydedildi.
Sarı-lacivertlilerin milli futbolcu için 25 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi olduğu öne sürüldü.
47 MAÇTA 5 GOLE KATKI
İsmail Yüksek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 47 resmi maçta görev yaptı.
27 yaşındaki orta saha, söz konusu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Milli futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Transfermarkt verilerine göre İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri 15 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.