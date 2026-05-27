Fenerbahçe Beko seriye evinde farklı başladı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, Safiport Erokspor’u farklı geçti. Sarı-lacivertliler seride 1-0 öne geçti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı başladı. Fenerbahçe Beko, çeyrek final serisi ilk maçında Safiport Erokspor'u ağırladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 94-72 kazanarak seride 1-0 öne geçti.
FENERBAHÇE İLK ÇEYREKTE KONTROLÜ ALDI
Karşılaşmaya dengeli başlayan iki takım ilk bölümde 11-11 eşitliği yakaladı. Bu bölümün ardından ritmini yükselten Fenerbahçe Beko, üst üste bulduğu sayılarla fark yaratmaya başladı. Sarı-lacivertliler ilk periyodu 28-19 üstün tamamladı.
FARK ÇİFT HANEYE ÇIKTI
İkinci çeyrekte tempoyu koruyan Fenerbahçe, savunmadaki sertliğiyle rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Sarı-lacivertli ekip, skoru 32-19'a getirerek farkı çift haneye çıkardı. Devrenin kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 45-32 önde gitti.
ÜÇLÜKLERLE FARKI AÇTI
İkinci yarıya çizgi gerisinden yüksek yüzdeyle başlayan Fenerbahçe, kısa sürede farkı büyüttü. Üçüncü çeyreğin ilk dakikalarında skor 53-34'e geldi. Periyodun son bölümünde üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, final periyoduna 66-49 avantajla girdi.
SON BÖLÜMDE RAHAT OYUN
Dördüncü çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan Fenerbahçe Beko, farkın kapanmasına izin vermedi. Sarı-lacivertli ekip, parkeden 94-72 galip ayrılarak seride önemli avantaj elde etti.
HORTON-TUCKER ÖNE ÇIKTI
Fenerbahçe Beko'da Horton-Tucker 19 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Melih Mahmutoğlu 13, Jantunen 11 ve Hall 10 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.
EROKSPOR'DA THURMAN DİRENDİ
Safiport Erokspor'da Thurman 14 sayıyla takımının en etkili oyuncusu oldu. Crawford ve Simmons ise mücadeleyi 11'er sayıyla tamamladı.
SERİNİN İKİNCİ MAÇI CUMA GÜNÜ
Çeyrek final serisinde iki galibiyete ulaşan takım yarı finale yükselecek. Serinin ikinci karşılaşması 29 Mayıs Cuma günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.