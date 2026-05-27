Fenerbahçe Beko seriye evinde farklı başladı

Karşılaşmaya dengeli başlayan iki takım ilk bölümde 11-11 eşitliği yakaladı. Bu bölümün ardından ritmini yükselten Fenerbahçe Beko, üst üste bulduğu sayılarla fark yaratmaya başladı. Sarı-lacivertliler ilk periyodu 28-19 üstün tamamladı.

Fenerbahçe Beko ilk maçı kazanarak 1-0 öne geçti

HORTON-TUCKER ÖNE ÇIKTI

Fenerbahçe Beko'da Horton-Tucker 19 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Melih Mahmutoğlu 13, Jantunen 11 ve Hall 10 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

EROKSPOR'DA THURMAN DİRENDİ

Safiport Erokspor'da Thurman 14 sayıyla takımının en etkili oyuncusu oldu. Crawford ve Simmons ise mücadeleyi 11'er sayıyla tamamladı.

SERİNİN İKİNCİ MAÇI CUMA GÜNÜ

Çeyrek final serisinde iki galibiyete ulaşan takım yarı finale yükselecek. Serinin ikinci karşılaşması 29 Mayıs Cuma günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Burak Zihni Takvim.com.tr Basketbol