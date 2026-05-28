Fenerbahçe'nin Ederson planı hazır! Kale için eski takımına geri dönecek
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de kaleci hattı için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, Ederson’un ayrılığı halinde Berke Özer’i yeniden kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Fenerbahçe'de seçim süreci yaklaşırken yeni sezonun transfer planlaması da hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin ile yeni sözleşme imzalanırken Ederson'un geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.
KALEDE BERKE ÖZER İDDİASI
Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe, Lille forması giyen Berke Özer'i radarına aldı. Sarı-lacivertlilerin, Ederson'un takımdan ayrılması halinde eski kalecisini yeniden transfer etmek istediği belirtildi.
FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR
Haberde, Berke Özer'in yeniden Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı aktarıldı. Milli kalecinin kariyerinde yeni bir sayfa açma ihtimalini değerlendirdiği ifade edildi.
LILLE'DE DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
Berke Özer, geride kalan sezonda Lille formasıyla 45 resmi maça çıktı. Tecrübeli file bekçisi, bu karşılaşmaların 17'sinde kalesini gole kapattı.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR
Berke Özer'in Ligue 1 ekibi Lille ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre 25 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri 10 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.
FENERBAHÇE GEÇMİŞİ VAR
Bucaspor altyapısından yetişen Berke Özer, daha sonra Altınordu, Fenerbahçe, Westerlo, Portimonense, Ümraniyespor ve Eyüpspor formaları giydi. Sarı-lacivertli kulüp, kaleci transferinde seçim sonrası oluşacak yeni tabloya göre adım atacak.