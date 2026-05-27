Aziz Yıldırım tarih verip transferi açıkladı: Dün görüştüm
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Londra’da yaptığı açıklamalarla transfer gündemini hareketlendirdi. Yıldırım, santrfor transferi için kritik tarihe işaret etti.
Sarı-lacivertli kulüpte başkan adayı Aziz Yıldırım, Londra'da yaptığı açıklamalarda futbol yapılanması ve transfer planlamasına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.
OĞUZ ÇETİN VURGUSU
Aziz Yıldırım, futbol yapılanmasında Fenerbahçe kültürünü bilen isimlerin önemli rol üstleneceğini söyledi. Tecrübeli futbol adamı Oğuz Çetin'in süreçte önemli bir figür olacağını belirten Yıldırım'ın, futbol aklını eski Fenerbahçeliler üzerine kurmayı planladığı ifade edildi.
SANTRFOR TRANSFERİ İÇİN KRİTİK AÇIKLAMA
Aziz Yıldırım, santrfor transferi konusunda da önemli mesajlar verdi. Yıldırım, yıldız golcü transferi için görüşmelerin sürdüğünü belirterek "Dün görüştüm" ifadelerini kullandı.
TRANSFER TARİHİNİ AÇIKLADI
Fenerbahçe başkan adayı, transfer sürecinin seçim öncesinde netleşmesini hedeflediklerini söyledi. Aziz Yıldırım'ın, taraftarı heyecanlandıracak golcü transferini kısa süre içinde açıklamayı planladığı öğrenildi.
'İKİ SANTRFOR İLE GÖRÜŞTÜM'
Futbol yapılanması ve transferler hakkında konuşan Yıldırım, şunları söyledi: "Bir ekip kurduk, bu ekip çalışıyor. Bir tek Oğuz Çetin'i açıkladık. Onun dışında da eski sporcularımızdan ekipte olanlar var. Çalışıyorlar. 2 santrforla görüşüyoruz. Hatta dün ben görüştüm.
'HAZİRANIN 1'İNDEN SONRA ANLAŞMIŞ OLURUZ'
Tahminim ayın 1'inden sonra o iki oyuncuyla anlaşmış oluruz, kulüpleri ve kendileriyle. Ama belki de açıklamayacağım. Sürece bakacağım. Çünkü geçmişte bunun acılarını çektik.
'HERKES GÜVENSİN, İNANSIN'
İsimler gündeme gelince pahalanıyorlar, hem de çomak sokuyorlar.. Onun için bekleyeceğiz belki, antrenör için de öyle. Herkes güvensin, inansın."