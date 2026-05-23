Hakan Safi'nin Paolo Maldini ile yapacağı basın toplantısına erteleme
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin, Paolo Maldini ile gerçekleştirmesi beklenen basın toplantısı ileri bir tarihe ertelendi. Kararın nedeni ise Maldini’nin programındaki değişiklik olarak açıklandı.
Fenerbahçe'de seçim süreci öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Başkan adayı Hakan Safi'nin, dünyaca ünlü futbol adamı Paolo Maldini ile birlikte düzenlemesi beklenen basın toplantısı ertelendi.
GÖZLER İSTANBUL'A ÇEVRİLMİŞTİ
Sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yaratan organizasyonun 24 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanıyordu.
Paolo Maldini'nin İstanbul'a gelerek Hakan Safi ile birlikte kamuoyunun karşısına çıkması bekleniyordu.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Yaşanan gelişmenin ardından Hakan Safi'nin iletişim ekibinden resmi açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Paolo Maldini'nin programındaki değişiklik nedeniyle yarın yapılması planlanan basın buluşması ileri bir tarihe ertelendi. Yeni tarih yakında ilan edilecek."
FENERBAHÇE CAMİASINDA MERAK YARATTI
Maldini'nin olası futbol yapılanmasındaki rolü ve Safi yönetimindeki planlamalar büyük merak konusu olmuştu.
Basın toplantısının ertelenmesi sonrası gözler açıklanacak yeni tarihe çevrildi.