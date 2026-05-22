Stuttgart’tan Nene için 22 milyon euroluk teklif! Karar yeni yönetimde
Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Dorgeles Nene’ye Almanya’dan resmi ilgi geldi. Bundesliga ekibi Stuttgart, 23 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertli kulübe 22 milyon euroluk teklif sundu.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği sürerken, Avrupa kulüplerinin radarına giren isimlerden biri de Dorgeles Nene oldu. Sarı-lacivertli formayla dikkat çeken bir sezon geçiren genç oyuncu için Almanya Bundesliga'dan ciddi bir teklif geldi.
Edinilen bilgilere göre Stuttgart, Dorgeles Nene transferi için Fenerbahçe ile temasa geçti. Alman temsilcisinin, 23 yaşındaki futbolcu için 22 milyon euro önerdiği öğrenildi. Süreçle ilgili olarak Ertan Torunoğulları'nın Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'ye bilgi verdiği belirtildi.
KARAR SEÇİM SONRASINA KALDI
Fenerbahçe'de yaklaşan seçim süreci nedeniyle transferle ilgili nihai kararın henüz verilmediği ifade edildi. Yönetim değişikliği ihtimalinin bulunması nedeniyle Dorgeles Nene'nin geleceğinin seçim sonrası netleşmesi bekleniyor.
Teknik heyetin raporu ve yeni yönetimin planlaması doğrultusunda oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı konusunda değerlendirme yapılacak. Avrupa piyasasında değeri yükselen genç futbolcuya farklı kulüplerin de ilgisinin bulunduğu aktarıldı.
SEZONU 17 GOLE KATKIYLA TAMAMLADI
Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla toplam 39 karşılaşmada görev alan Dorgeles Nene, 11 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu. Hücum hattındaki etkili görüntüsüyle öne çıkan Malili futbolcu, sezonun dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.