Stuttgart’tan Nene için 22 milyon euroluk teklif! Karar yeni yönetimde

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği sürerken, Avrupa kulüplerinin radarına giren isimlerden biri de Dorgeles Nene oldu. Sarı-lacivertli formayla dikkat çeken bir sezon geçiren genç oyuncu için Almanya Bundesliga'dan ciddi bir teklif geldi.

Edinilen bilgilere göre Stuttgart, Dorgeles Nene transferi için Fenerbahçe ile temasa geçti. Alman temsilcisinin, 23 yaşındaki futbolcu için 22 milyon euro önerdiği öğrenildi. Süreçle ilgili olarak Ertan Torunoğulları'nın Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'ye bilgi verdiği belirtildi.