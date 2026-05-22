Fenerbahçe'de transfer hareketliliği: Aziz Yıldırım listesine PSG'nin yıldızı Kolo Muani'yi ekledi
Sörloth, Lukaku ve Pavlidis’in ardından rota İngiltere’ye çevrlidi... Aziz Yıldırım ve ekibinin Tottenham forması giyen Kolo Muani için harekete geçtiği belirtildi. 30 Haziran’da sözleşmesi bitecek Fransız yıldız golcünün, güçlü fiziğiyle Süper Lig’de fark yaratabileceği konuşuluyor.
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, santrfor transferi için rotayı İngiltere'ye çevirdiği öğrenildi. Alexander Sörloth, Romelu Lukaku ve Vangelis Pavlidis gibi isimlerle ilgilendiği konuşulan Yıldırım'ın, listesine bu kez flaş bir yıldız daha eklendi. Edinilen bilgilere göre Aziz Yıldırım ve ekibi, Tottenham forması giyen Fransız golcü Randal Kolo Muani için harekete geçti.
Yönetimin, tecrübeli forvetin transferini öncelikli hedeflerden biri olarak değerlendirdiği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde 40 resmi karşılaşmada görev alan Fransız yıldız, 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Fizik gücü, atletizmi ve hücum hattındaki hareketliliğiyle dikkat çeken 27 yaşındaki futbolcunun, Süper Lig'de fark yaratabilecek isimlerden biri olacağı değerlendiriliyor. Değeri yaklaşık 22 milyon euro olan Kolo Muani'nin sözleşmesinin 30 Haziran'da bitecek olması, transfer ihtimalini güçlendiren en önemli detaylardan biri olarak öne çıkıyor. Aziz Yıldırım cephesinin, transfer operasyonunu yakından takip ettiği öğrenildi.