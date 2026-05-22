Fenerbahçe'de transfer hareketliliği: Aziz Yıldırım listesine PSG'nin yıldızı Kolo Muani'yi ekledi

27 yaşındaki Kolo Muani'nin sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek ve piyasa değeri yaklaşık 22 milyon euro olarak belirtiliyor.

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, santrfor transferi için rotayı İngiltere'ye çevirdiği öğrenildi. Alexander Sörloth, Romelu Lukaku ve Vangelis Pavlidis gibi isimlerle ilgilendiği konuşulan Yıldırım'ın, listesine bu kez flaş bir yıldız daha eklendi. Edinilen bilgilere göre Aziz Yıldırım ve ekibi, Tottenham forması giyen Fransız golcü Randal Kolo Muani için harekete geçti.

Yönetimin, tecrübeli forvetin transferini öncelikli hedeflerden biri olarak değerlendirdiği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde 40 resmi karşılaşmada görev alan Fransız yıldız, 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.