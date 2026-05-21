Fenerbahçe’de savunmaya Alman kulesi: Albian Hajdari!

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım ve ekibi, 7 Haziran'daki seçim öncesinde TSG Hoffenheim'ın sol stoperi Albian Hajdari'yi transfer radarına aldı.

23 yaşındaki Kosovalı savunmacının piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması halinde Hoffenheim kulübüyle resmi temas kurulacak.

Hajdari bu sezon Hoffenheim formasıyla 31 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti.

1.89 boyundaki futbolcu sol ayağını etkili kullanması ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki başkanlık seçimi öncesinde hareketlilik sürüyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım ve ekibi, seçim çalışmalarının yanı sıra yeni sezon kadro planlaması için de temaslarını yoğunlaştırdı. Savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen yönetim ekibinin özellikle sol stoper bölgesi için Avrupa pazarında incelemelerde bulunduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin radarına giren isim, TSG Hoffenheim forması giyen Albian Hajdari oldu. Bundesliga ekibinde forma giyen genç savunmacının durumunun yakından takip edildiği ve teknik analiz raporlarının hazırlandığı aktarıldı.

ALMAN EKİBİYLE TEMAS KURULACAK Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçimini kazanması halinde transfer operasyonunun hız kazanacağı öğrenildi. Yönetimin, 23 yaşındaki stoper için Hoffenheim kulübüyle resmi temas kurmaya hazırlandığı ifade edildi. Sol ayağını etkili kullanan ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çeken Hajdari'nin, savunma hattında uzun vadeli yatırım olarak değerlendirildiği belirtildi. 1.89 boyundaki futbolcu, fizik gücü ve oyun kurulumundaki katkısıyla Avrupa kulüplerinin de takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Kosova Milli Takımı'nda şimdiye kadar 5 kez görev yapan genç oyuncunun güncel piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde olduğu kaydedildi.