Fenerbahçe'de Ederson harekatı! Yerine transfer edilecek isim belli oldu
Fenerbahçe’de Ederson’un ayrılık ihtimali gündemdeki yerini korurken sarı-lacivertliler için Jan Oblak iddiası ortaya atıldı. İspanyol basınına göre başkan adaylarının kaleci transferindeki en güçlü hedeflerinden biri Atletico Madrid’in yıldızı oldu.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kaleci hattı için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sezonun son bölümünde yaptığı hatalarla eleştirilerin hedefi haline gelen Ederson'un takımdan ayrılabileceği öne sürülürken, sarı-lacivertlilerin rotasını Jan Oblak'a çevirdiği iddia edildi.
EDERSON'UN AYRILIĞI GÜNDEMDE
Fenerbahçe ile Brezilyalı kaleci Ederson'un yollarını ayırmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Sarı-lacivertli yönetimin, yeni sezonda kalede daha istikrarlı ve üst düzey tecrübeye sahip bir isimle yola devam etmek istediği ifade edildi.
KALE İÇİN OBLAK PLANI
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'de başkan adaylarının kaleci transferindeki en önemli adaylarından biri Jan Oblak. Atletico Madrid'in deneyimli file bekçisinin, uygun proje ve mali şartların oluşması halinde Fenerbahçe forması giyebileceği öne sürüldü.
MALİYETİ YÜKSEK
Jan Oblak'ın yıllık net 10 milyon euro kazandığı belirtiliyor. Bayern Münih ve Inter'in de Sloven kaleciyle ilgilendiği ancak iki kulübün de oyuncunun maaş yükünü karşılamaya sıcak bakmadığı aktarıldı.
ATLETICO'DA YAPRAK DÖKÜMÜ
Yeniden yapılanmaya hazırlanan Atletico Madrid'in, Antoine Griezmann ve Koke'nin ardından Jan Oblak ile de yolları ayırabileceği ifade edildi. İspanyol ekibinin kadro ve maaş bütçesinde yenilenmeye gitmek istediği belirtiliyor.
LA LIGA'DA REKOR KIRDI
Atletico Madrid'in ikinci kaptanı olan Jan Oblak, kariyerinde 6 kez La Liga'da sezonun en iyi kalecisi seçilerek bu alanda rekor kırdı. 33 yaşındaki Sloven eldiven, 12 yıldır Atletico Madrid kalesini koruyor.
SEZON PERFORMANSI
Jan Oblak bu sezon Atletico Madrid formasıyla 43 maça çıktı. Deneyimli kaleci, bu karşılaşmalarda 55 gol yerken 11 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.