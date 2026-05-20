Fenerbahçe'de Ederson harekatı! Yerine transfer edilecek isim belli oldu

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'de başkan adaylarının kaleci transferindeki en önemli adaylarından biri Jan Oblak. Atletico Madrid'in deneyimli file bekçisinin, uygun proje ve mali şartların oluşması halinde Fenerbahçe forması giyebileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe ile Brezilyalı kaleci Ederson'un yollarını ayırmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Sarı-lacivertli yönetimin, yeni sezonda kalede daha istikrarlı ve üst düzey tecrübeye sahip bir isimle yola devam etmek istediği ifade edildi.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kaleci hattı için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sezonun son bölümünde yaptığı hatalarla eleştirilerin hedefi haline gelen Ederson'un takımdan ayrılabileceği öne sürülürken, sarı-lacivertlilerin rotasını Jan Oblak'a çevirdiği iddia edildi.

Jan Oblak'ın peşinde iki dev takım daha var

MALİYETİ YÜKSEK

Jan Oblak'ın yıllık net 10 milyon euro kazandığı belirtiliyor. Bayern Münih ve Inter'in de Sloven kaleciyle ilgilendiği ancak iki kulübün de oyuncunun maaş yükünü karşılamaya sıcak bakmadığı aktarıldı.

ATLETICO'DA YAPRAK DÖKÜMÜ

Yeniden yapılanmaya hazırlanan Atletico Madrid'in, Antoine Griezmann ve Koke'nin ardından Jan Oblak ile de yolları ayırabileceği ifade edildi. İspanyol ekibinin kadro ve maaş bütçesinde yenilenmeye gitmek istediği belirtiliyor.