Kim Min-jae’nin maliyeti ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakamlar

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın Kim Min-jae'yi kadroya katmak istediği ve transferin toplam maliyetinin yaklaşık 85 milyon euroya ulaştığı belirtildi.

Fenerbahçe'de seçim süreci yaklaşırken transfer iddiaları da gündemin merkezine yerleşti. Sarı-lacivertli kulüpte başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yeniden kadroya katmak istediği isimlerden biri olarak gösterilen Kim Min-jae'nin maliyeti netleşmeye başladı. Avrupa kariyerini sürdüren Güney Koreli yıldız için ortaya çıkan rakamlar, transferin ne kadar zorlu olduğunu gözler önüne serdi.

Kim Min Jae Fenerbahçe'nin gündeminde.

BONSUERVİS VE MAAŞ DETAYI 29 yaşındaki stoper için belirlenen bonservis bedelinin yaklaşık 25 milyon euro olduğu ifade edildi. Bunun yanında deneyimli savunmacının yıllık maaşının ise 15 milyon euro seviyesinde bulunduğu aktarıldı. Fenerbahçe'nin oyuncuya uzun vadeli bir proje sunmayı planladığı belirtilirken, mali tablonun oldukça yüksek olduğu görüldü.