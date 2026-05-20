Kim Min-jae’nin maliyeti ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakamlar
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Kim Min-jae için ortaya çıkan rakam dikkat çekti. Güney Koreli savunmacının bonservisi, maaşı ve planlanan sözleşme süresiyle birlikte toplam maliyetin 85 milyon euroyu bulduğu belirtildi.
Fenerbahçe'de seçim süreci yaklaşırken transfer iddiaları da gündemin merkezine yerleşti. Sarı-lacivertli kulüpte başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yeniden kadroya katmak istediği isimlerden biri olarak gösterilen Kim Min-jae'nin maliyeti netleşmeye başladı.
Avrupa kariyerini sürdüren Güney Koreli yıldız için ortaya çıkan rakamlar, transferin ne kadar zorlu olduğunu gözler önüne serdi.
BONSUERVİS VE MAAŞ DETAYI
29 yaşındaki stoper için belirlenen bonservis bedelinin yaklaşık 25 milyon euro olduğu ifade edildi. Bunun yanında deneyimli savunmacının yıllık maaşının ise 15 milyon euro seviyesinde bulunduğu aktarıldı. Fenerbahçe'nin oyuncuya uzun vadeli bir proje sunmayı planladığı belirtilirken, mali tablonun oldukça yüksek olduğu görüldü.
Sarı-lacivertlilerin Kim Min-jae ile 4 yıllık sözleşme düşündüğü kaydedildi. Bonservis ve maaş yükü hesaplandığında transferin toplam maliyetinin yaklaşık 85 milyon euroya ulaştığı öne sürüldü.
FENERBAHÇE'DEN AVRUPA'YA UZANAN YOL
Kim Min-jae, 2023 yazında Fenerbahçe'den Napoli'ye 19 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. İtalya'daki performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken Güney Koreli stoper, fizik gücü ve savunma liderliğiyle kısa sürede öne çıkmıştı.
Fenerbahçe yönetiminin seçim sürecinin ardından transfer planlamasını netleştirmesi beklenirken, Kim Min-jae operasyonunun gerçekleşmesi halinde kulüp tarihinin en yüksek maliyetli hamlelerinden biri olması öngörülüyor.