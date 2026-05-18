Aziz Yıldırım’dan Volkan Demirel hamlesi! Bu hafta görüşme var
Fenerbahçe’de yeniden başkanlığa hazırlanan Aziz Yıldırım, teknik yapılanma ve transfer çalışmaları için temaslarını hızlandırdı. Yıldırım’ın hafta içinde Volkan Demirel’le görüşerek futbol organizasyonunda görev teklif edeceği öğrenildi.
- Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin futbol yapılanmasında teknik kadro ve transfer operasyonlarına odaklanıyor.
- Yıldırım, Volkan Demirel ile kulübün futbol yapılanmasında görev alması için görüşme yapacak.
- Volkan Demirel, Gençlerbirliği'ndeki görevinden ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye dönme ihtimali taşıyor.
- Aziz Yıldırım, saha içi ve futbol aklı yapılanmasında Demirel'den faydalanmayı planlıyor.
- Fenerbahçe'de teknik direktörlük için Aykut Kocaman ve Jorge Jesus isimleri öne çıkıyor.
Fenerbahçe'de başkanlık sürecine yönelik hareketlilik sürerken, Aziz Yıldırım'ın futbol yapılanmasına ilişkin planları da netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli kulüpte 1 yıllık bir proje üzerinde çalıştığı belirtilen Yıldırım'ın, takımın yeniden şampiyonluk yarışında güçlü bir yapı kurması için teknik kadro ve transfer operasyonlarına yoğunlaştığı ifade edildi.
Edinilen bilgilere göre Aziz Yıldırım, kulübün futbol yapılanmasında görev vermek amacıyla hafta içerisinde Volkan Demirel'le bir görüşme gerçekleştirecek. Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından olan Demirel'in, sportif yapılanma içerisinde aktif bir rol üstlenmesinin planlandığı öğrenildi.
VOLKAN DEMİREL İÇİN YENİ GÖREV PLANI
Teknik adamlık kariyerinde daha önce Fatih Karagümrük, Hatayspor ve son olarak Gençlerbirliği'nde görev yapan Volkan Demirel, başkent ekibindeki görevinden kısa süre önce ayrılmıştı. Gençlerbirliği'nin Kasımpaşa karşısında aldığı mağlubiyetin ardından görevini bırakan Demirel'in, yeniden Fenerbahçe çatısı altına dönme ihtimali güç kazandı.
Aziz Yıldırım'ın, kulüpte saha içi ve futbol aklına yönelik yapılanmada Demirel'den faydalanmak istediği belirtiliyor. Görüşmenin ardından Demirel'in üstleneceği pozisyonun netlik kazanması bekleniyor.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK İÇİN İKİ GÜÇLÜ ADAY
Öte yandan Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için de çalışmalar devam ediyor. Kulüp içerisinde Aykut Kocaman ve Jorge Jesus isimleri ön plana çıkmış durumda. Daha önce sarı-lacivertli ekipte görev yapan iki teknik adamın da yeniden takımın başına geçme ihtimali değerlendiriliyor.
Aziz Yıldırım'ın önümüzdeki günlerde teknik direktör konusunda temaslarını hızlandırması ve yeni sezon yapılanmasına ilişkin kararlarını şekillendirmesi bekleniyor.