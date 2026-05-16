N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye maliyeti dudak uçuklattı: 88.6 milyon euro!
Kante’nin maliyetinin 88.6 milyon euro olduğu ortaya çıktı. Fransız yıldız için, yüksek maaş ödemelerinin yanı sıra 33.5 milyon euro vergi yükü bulunduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı N'Golo Kante için kasadan çıkan meblağ, konuşulmaya devam ediyor. Çıktığı 17 karşılaşmada 2 gol kaydeden deneyimli orta sahanın maliyeti, açıklandığı gün gündeme oturmuştu. Vergi ödemeleriyle birlikte bambaşka bir tablo oluştu.
33.5 MİLYON EURO VERGİ EKLENDİ
Sarı lacivertli ekibin Kante için 88.6 milyon harcadığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Fransız yıldızın, yarım sezon için 16.9 milyon euro ücret aldığı öğrenilirken, sonraki iki sezonda ise yıllık 11'er milyon euro kazanacağı ifade edildi. Fransız yıldız orta sahanın, toplam maaş maliyeti oldukça yüksek seviyelerde. Öte yandan transferde 5 milyon euroluk bonservis bedelinin yanı sıra yaklaşık 3.2 milyon euro menajerlik ücreti bulunduğu kaydedildi.Transferin net maliyetinin 55.1 milyon euro olduğu belirtilirken, bu rakama 33.5 milyon euro vergi yükü de eklendi.
MAÇ BAŞINA 5.2 MİLYON EURO
Kante'nin Fenerbahçe'de oynadığı her maç tam bir servet. 37 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertlilere 90 dakikalardaki maliyeti tam 5.2 milyon euro. Attığı 2 gol hesaplandığında ise 44.3 milyon euro.