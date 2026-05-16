N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye maliyeti dudak uçuklattı: 88.6 milyon euro!

N'Golo Kante ara transferde Fenerbahçe'ye imza attı

33.5 MİLYON EURO VERGİ EKLENDİ

Sarı lacivertli ekibin Kante için 88.6 milyon harcadığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Fransız yıldızın, yarım sezon için 16.9 milyon euro ücret aldığı öğrenilirken, sonraki iki sezonda ise yıllık 11'er milyon euro kazanacağı ifade edildi. Fransız yıldız orta sahanın, toplam maaş maliyeti oldukça yüksek seviyelerde. Öte yandan transferde 5 milyon euroluk bonservis bedelinin yanı sıra yaklaşık 3.2 milyon euro menajerlik ücreti bulunduğu kaydedildi.Transferin net maliyetinin 55.1 milyon euro olduğu belirtilirken, bu rakama 33.5 milyon euro vergi yükü de eklendi.