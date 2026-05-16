Yeni sözleşme törenine Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve diğer yöneticiler katıldı.

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, iç transferde önemli bir adım attı. Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Tarık Çetin ile yeni kontrat imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, altyapıdan yetişen deneyimli file bekçisinin sözleşmesinin 2028-2029 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.



Açıklamada, "Kalecimiz Tarık Çetin 3 yıl daha Fenerbahçemizde. Fenerbahçe SK Futbol Akademimizde yetişen ve geçtiğimiz sezon Futbol A Takımımıza transfer edilen Tarık Çetin'in sözleşmesi, 2028-2029 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır. Tarık Çetin'e çubuklu formamız altında nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.