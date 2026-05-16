Fenerbahçe Tarık Çetin 3 yıllık sözleşme
Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Tarık Çetin'in kontratını 3 yıl uzattı. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli kalecinin 2028-2029 sezonunun sonuna kadar takımda kalacağını açıkladı.
- Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaleci Tarık Çetin ile yeni kontrat imzaladı.
- Tarık Çetin'in sözleşmesi, 2028-2029 sezonunun sonuna kadar uzatıldı.
- Tarık Çetin, geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe formasıyla 4 maçta görev aldı.
- Yeni sözleşme törenine Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve diğer yöneticiler katıldı.
- Fenerbahçe, altyapıdan yetişen oyuncularla uzun vadeli planlama yaparak kadro istikrarını koruma çalışmalarına devam ediyor.
Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, iç transferde önemli bir adım attı. Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Tarık Çetin ile yeni kontrat imzaladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, altyapıdan yetişen deneyimli file bekçisinin sözleşmesinin 2028-2029 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Kalecimiz Tarık Çetin 3 yıl daha Fenerbahçemizde. Fenerbahçe SK Futbol Akademimizde yetişen ve geçtiğimiz sezon Futbol A Takımımıza transfer edilen Tarık Çetin'in sözleşmesi, 2028-2029 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır. Tarık Çetin'e çubuklu formamız altında nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
4 MAÇTA FORMA GİYDİ
Tarık Çetin, geride kalan sezonda sarı-lacivertli formayla toplam 4 karşılaşmada görev yaptı. Teknik heyetin kaleci rotasyonunda değerlendirdiği tecrübeli oyuncunun, yeni sözleşmeyle birlikte takım içindeki rolünü sürdürmesi bekleniyor.
Fenerbahçe yönetimi, kadro istikrarını koruma hedefi doğrultusunda iç transfer çalışmalarına devam ederken, altyapıdan yetişen oyuncularla uzun vadeli planlama yapılması dikkat çekti.
İMZA TÖRENİNDE YÖNETİCİLER DE YER ALDI
Yeni sözleşme için düzenlenen törende Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ile Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi de hazır bulundu.