Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör hamlesi! Yeniden imza atabilir
Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğu için Jorge Jesus’u yeniden gündemine aldı. Sarı-lacivertli yönetimin, Portekizli çalıştırıcıya kariyerinin en yüksek maaş teklifini sunmaya hazırlandığı iddia edildi.
- Fenerbahçe'de teknik direktörlük için Jorge Jesus ile görüşmelerin yeniden başladığı belirtildi.
- Fenerbahçe'nin başkan adaylarından birinin, seçimin ardından Lizbon'da Jorge Jesus ile resmi görüşme yapacağı öne sürüldü.
- Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a Al Hilal döneminde kazandığı 15 milyon euronun üzerinde bir maaş teklif etmeye hazırlandığını yazdı.
- Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye olumlu yaklaştığı ve Türkiye'deki atmosferi unutamadığı ifade edildi.
- Fenerbahçe'nin yeni sezonda hem Süper Lig'de hem Avrupa'da güçlü bir yapı kurmak istediği belirtildi.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin başkan adaylarından biri, dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus için yeniden harekete geçti.
TARİHİ ZİRVE LİZBON'DA
Fenerbahçe'de, seçimin ardından Lizbon'da Jorge Jesus ile bir araya gelerek resmi görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü.
Yeni sezon öncesi güçlü bir teknik direktör hamlesiyle deneyimli hocayı yeniden takımın başına getirmeyi hedefleniyor.
KARİYERİNİN EN YÜKSEK MAAŞI
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre Fenerbahçe, Jorge Jesus'u ikna etmek için çok büyük bir ekonomik paket hazırladı.
Haberde, sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik adama, Al Hilal döneminde kazandığı 15 milyon euronun üzerinde bir maaş teklif etmeye hazırlandığı belirtildi.
Bu anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Jorge Jesus, teknik direktörlük kariyerindeki en yüksek maaşlı sözleşmeye imza atacak.
FENERBAHÇE TÜM ŞARTLARI ZORLUYOR
Sarı-lacivertlilerin, yeni sezonda hem Süper Lig'de hem Avrupa'da güçlü bir yapı kurmak istediği ifade edildi.
Bu nedenle, teknik direktör konusunda riske girmeden doğrudan dünya futbolunda karşılığı olan bir isimle çalışmayı planlandığı aktarıldı.
JESUS SICAK BAKIYOR
Haberde Jorge Jesus'un da Fenerbahçe seçeneğine olumlu yaklaştığı kaydedildi.
Tecrübeli teknik adamın, Türkiye'deki atmosferi ve taraftar desteğini unutamadığı, bu nedenle görüşmelere açık olduğu ifade edildi.
Seçim sonrası taraflar arasındaki temasların hız kazanması bekleniyor.