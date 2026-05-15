Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör hamlesi! Yeniden imza atabilir

Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a Al Hilal döneminde kazandığı 15 milyon euronun üzerinde bir maaş teklif etmeye hazırlandığını yazdı.

Fenerbahçe'de, seçimin ardından Lizbon'da Jorge Jesus ile bir araya gelerek resmi görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin başkan adaylarından biri, dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus için yeniden harekete geçti.

Bu anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Jorge Jesus, teknik direktörlük kariyerindeki en yüksek maaşlı sözleşmeye imza atacak.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre Fenerbahçe, Jorge Jesus'u ikna etmek için çok büyük bir ekonomik paket hazırladı.

Jorge Jesus kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürüyor

FENERBAHÇE TÜM ŞARTLARI ZORLUYOR

Sarı-lacivertlilerin, yeni sezonda hem Süper Lig'de hem Avrupa'da güçlü bir yapı kurmak istediği ifade edildi.

Bu nedenle, teknik direktör konusunda riske girmeden doğrudan dünya futbolunda karşılığı olan bir isimle çalışmayı planlandığı aktarıldı.

JESUS SICAK BAKIYOR

Haberde Jorge Jesus'un da Fenerbahçe seçeneğine olumlu yaklaştığı kaydedildi.

Tecrübeli teknik adamın, Türkiye'deki atmosferi ve taraftar desteğini unutamadığı, bu nedenle görüşmelere açık olduğu ifade edildi.

Seçim sonrası taraflar arasındaki temasların hız kazanması bekleniyor.

